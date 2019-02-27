Kars’ta Ermeni büyük şairin evini yıktılar

Ermenistan’da faaliyet gösteren ‘Hamshen Tour’ seyahat acentasının aktardığı bilgilere göre Türkiye’nin Karş şehrinde ünlü Ermeni şair Yeğişe Çarents’in evi sayılan binayı yıkmışlar.

Her sene Kars’ı ziyaret eden binlerce Ermeni turist mutlaka Kars kalesinin altında, demir köprüsünün komşuluğunda bulunan bu binanın yanına gelip büyük Ermeni şairin hatırası önünde saygıyla eğiliyordu.

Yeğişe Çarents yazdığı bir şiirde bu evden de bahsediyor. Şiirin o satırları şöyledir “Kars’ta, nehir kenarında taştan yapılan evimi terk edip şimdi yabancı şehirlerin sokaklarından geçiyorum.”

Kars hasreti büyük Ermeni yazar Yeğişe Çarents’e hayatı boyunca takip etti ve eserlerinde de yansıtıldı.

Yeğişe Çarents kimdir?

Yeğişe Çarents ( Yeğişe Abgari Soğomonyan) 13 Mart 1897 tarihinde Kars’ta, Kars Kalesinin altındaki Sukapı mahallesinde doğdu ve büyüdü.

Çarents 1915 yılında Ermeni gönüllü birliklerine de katılıp ülkesi için savaştı. Van Gölünün kuzeyinde bulunan Tapariz dağın üzerinden geri çekilirken şair kendi gözleriyle Soykırıma uğrayan Ermeni yaşlıların, çocukların ve kadınların artık soğumuş cesetleri görüyor. Bu görüntülerin etkisi altında Çarents daha sonra ‘Dante efsanesi’ eserini yazdı. Bu eser Ermeni Soykırımını anlatan ilk eserlerden biridir.

1935 yılından beri Sovyet Hükümetinin Yeğişe Çarents’e karşı baskıları derinleşmeye başlıyor ve onu Yazarlar Birliğinden çıkarıyorlar. Stalin rejiminin sürdürdüğü zulüm politikası sonucunda şair hapsediliyor ve 1937 yılında hayata veda ediyor.

Şairin Kars’taki evinin yıkılmasıyla ilgili ayrıntılar öğreniliyor.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2019/02/27/Kars-Ermeni-şair-Çarents/148895

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