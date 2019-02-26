Pyotr Svitalski’ye göre Ermenistan’da yapılan erken seçimler bu ülkenin tarihinde en iyisi oldu

Avrupa Birliği‘nin (AB) Ermenistan Delegasyonu Başkanı Pyotr Svitalski’ye göre, Ermenistan’da 9 Aralık 2018 tarihinde yapılan erken genel seçimler, bağımsız Ermenistan’ın tarihinde en iyi parlamento seçimleri oldu ancak Ermenistan’ın seçim sisteminde reformlar yapma ihtiyacı var. Ermenistan’da gazetecilere konuşan Svitalski: “Erken genel seçimlere dair görüşlerimiz gayet nettir. Bu seçimler üst seviyede ve uluslararası kriterlerle uyum içinde yapıldı. Ermenistan bunun için gurur duyabilir. Daha da mükemmel bir sonuca varmak için bu alanda yapılan çalışmalara devam edilmeli” diye belirtti. Elçinin kaydettiğine göre AB seçim sistemi konusunda da Ermenistan hükümetini desteklemeye hazırdır.

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