Rusya, 2 Haziran’dan itibaren Ermenistan’dan kiraz, kayısı, şeftali ve diğer meyvelerin ithalatını kısıtlıyor

Rusya Federal Veterinerlik ve Bitki Sağlığı Denetim Servisi (Rosselhoznadzor), 2 Haziran 2026 tarihinden itibaren Ermenistan’dan kiraz, vişne, kayısı, erik, şeftali, nektarin ve üzüm ithalatına geçici kısıtlama uygulanacağını duyurdu.

Kurumun açıklamasına göre, Ermenistan’dan Rusya’ya yapılan meyve sevkiyatlarında tespit edilen ihlallerin sayısında artış yaşandı.

Rosselhoznadzor, Ermeni tarafına Avrasya Ekonomik Birliği (AEB) ülkeleri için karantina ürünlerinin tanımlanmasına ilişkin ihlaller konusunda birçok kez bildirim gönderildiğini belirtti.

Açıklamada, ihlallerdeki artışın, Ermenistan Tarım Bakanlığı’nın kapatılmasının ardından yetkilerinin Ekonomi Bakanlığı’na devredilmesinin sonuçlarından kaynaklanabileceği öne sürüldü.

Kurum, son dönemde Ermenistan’dan ithal edilen ürünlerin AEB ve Rusya’nın bitki sağlığı standartlarına uymadığını belirterek, Ermenistan Ekonomi Bakanlığı’nın yapısal sorunlar yaşadığını ve Tarım Bakanlığı’nın kaldırılmasının ardından üstlendiği görevleri yerine getirmekte zorlandığını savundu.

Bu kapsamda Rosselhoznadzor, Ermenistan menşeli ve Ermenistan’dan sevk edilen çekirdekli meyveler (kiraz, vişne, kayısı, erik, şeftali ve nektarin) ile taze üzümün Rusya’ya ithalatına ve AEB ülkelerine transit geçişine, ürün güvenliğini sağlayacak uygun bir mekanizma oluşturulana kadar geçici kısıtlama getirildiğini açıkladı.

Rus kurumuna göre mevcut durum, Rusya ve AEB ülkelerinin bitki sağlığı güvenliğini tehdit ederken, Rusya’da sanayi tipi bahçecilik, meyvecilik ve bağcılık alanlarındaki devlet destek programlarını da riske atıyor.

Öte yandan, Rus Gıda Üreticileri Birliği (Rusprodsoyuz) Başkan Yardımcısı Dmitry Leonov, TASS’a yaptığı açıklamada Ermenistan’dan gelen ürünlerin alternatif tedarikçilerle ikame edilebileceğini söyledi.

Leonov’a göre:

Üzüm ithalatı: Türkiye, Özbekistan, Mısır, Hindistan ve Çin tarafından karşılanabilir.

Kiraz ithalatı: Sırbistan ve Moldova kaynaklı ürünlerle ikame edilebilir.

Nektarin ithalatı: Türkiye, Özbekistan, Mısır, Hindistan ve Çin’den sağlanabilir.

Şeftali ithalatı: Türkiye, Azerbaycan, Özbekistan ve Gürcistan tarafından karşılanabilir.

Published by Armenpress, original at https://armenpress.am/tr/article/1251712