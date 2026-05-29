AVRASYA EKONOMİK BİRLİĞİ ZİRVESİ TOPLANDI

AEB liderleri Ermenistan’a ‘AB ya da AEB için’ referanduma gitmesini önerdi

Rusya, Belarus, Kırgızistan ve Kazakistan liderleri, Ermenistan’ın AB’ye üyelik planları ve AEB’de kalıp kalmama tercihinin ülke içinde referanduma götürülmesini önerdi.

Rus Sputnik Ajansı’nın haberine göre Kremlin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov ve Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev’in Ermenistan’a ilişkin ortak açıklamasını yayınladı.

Rusya Devlet Başkanı Yardımcısı Yuriy Uşakov, Avrasya Ekonomik Birliği’ne (AEB) üye ülkelerin liderlerinin, Ermenistan’ın Avrupa Birliği’ne (AB) katılma planları etrafında oluşan durumu görüştüklerini ve bu istişareler sonucunda söz konusu bildiriyi kabul ettiklerini belirtti.

Bildiride, AEB liderlerinin, Ermenistan’ın AB’ye üyeliği ya da AEB’de kalmaya devam etmesi konusunun ülkede yapılacak kapsamlı bir ulusal referandumla karara bağlanması gerektiği görüşünde oldukları vurgulandı.

Metinde ayrıca, Avrasya Hükümetlerarası Konseyi üyelerinin, Ermenistan’ın AEB anlaşması’nı askıya almasının olası sonuçlarına ilişkin raporu Aralık ayında sunacakları ifade edildi.

Liderler, planlanan değerlendirmenin, “Ermenistan Cumhuriyeti’nin Avrupa Birliği’ne katılım hazırlıklarından kaynaklanan Avrasya Ekonomik Birliği üye devletlerinin ekonomik güvenliğine yönelik önemli riskler” ve bloğun diğer üyelerine potansiyel ekonomik zararın önlenmesi ihtiyacı ışığında gerekli olduğunu belirtti.

Ermenistan Rusya’nın liderliğinde Avrasya Ekonomik Birliği’ne üye. Ancak Ermenistan’ın Avrupa Birliği ile ilişkilerini daha da yakınlaştırması Rusya’nın tepkisine neden oluyor. Rusya Ermenistan’ın ya AB ya da AEB arasında bir seçim yapmasını savunuyor.

Zirveye Ermenistan Başbakan Yardımcısı düzeyinde katıldı. Ermenistan Başbakan Yardımcısı Mher Grigoryan, Astana’daki zirvede Ermenistan’ın Avrasya Ekonomik Birliği (EAEU) çerçevesinde karşılıklı yarar sağlayan iş birliğine olan bağlılığını yineledi.

Grigoryan Ermenistan’ın AEB çerçevesinde iş birliği yoluyla ekonomik istikrarı ve sürdürülebilir kalkınmayı güçlendirme taahhüdünü yineledi. Ermenistan’ın, karşılıklı saygı, eşit ortaklık ve tüm üye devletlerin ulusal çıkarlarının dikkate alınması ilkeleri doğrultusunda, iyi niyetle Birliğin faaliyetlerine katılmaya devam etmeyi amaçladığını vurguladı.

Başbakan Nikol Paşinyan seçim kampanyası dönemiyle meşgul olduğunu belirterek zirveye katılamadı

(Sputnik, Ermenistan Kamu Radyosu)

