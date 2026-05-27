Gökçeada’da Patrik Alarmı mı? Kaymakamlığın Onayı Olmadan Toplantı Yapıldı İddiası!

Gökçeada’da Patrik Bartholomeos’un haziran ayında geniş katılımlı kutlama programı planladığı iddiaları gündem oldu. Muhtarlarla yapılan toplantı ve davet süreciyle ilgili ortaya atılan iddialar Gökçeada’da tartışma yarattı.

Bartholomeos’un 9-11 Haziran tarihleri arasında Gökçeada’da patriklik unvanıyla ilgili yıl dönümü kutlamaları kapsamında özel bir program gerçekleştirmeyi planladığı iddiaları gündeme geldi. Gökçeadalı bazı vatandaşlardan edinilen bilgilere göre, program kapsamında dünyanın farklı ülkelerinden din adamları ve siyasetçilerin adaya davet edildiği öne sürüldü.

İddiaların kısa sürede ada gündeminde konuşulmaya başlanmasının ardından, özellikle organizasyonun kapsamı ve hazırlık süreci merak konusu oldu.

Vatandaşlar arasında en çok konuşulan konulardan biri ise muhtarlarla gerçekleştirildiği ileri sürülen toplantı oldu.

ROMANYA PATRİĞİNİN DE DAVET EDİLDİĞİ İDDİA EDİLDİ

İddiaya göre program kapsamında Romanya Patriği başta olmak üzere farklı ülkelerden çok sayıda dini temsilci ve siyasetçi Gökçeada’ya davet edildi.

Kutlamaların yalnızca dini bir etkinlik değil, aynı zamanda uluslararası katılımın beklendiği geniş kapsamlı bir organizasyon olabileceği konuşuluyor.

Henüz organizasyonun resmi programına ilişkin kamuoyuna yapılmış detaylı bir açıklama bulunmazken, iddialar ada genelinde dikkat çekici bir gündem oluşturdu.

MUHTARLARLA TOPLANTI İDDİASI GÜNDEM OLDU

Gökçeadalı vatandaşlardan edinilen bilgilere göre, 18 Mayıs tarihinde bazı köy muhtarlarının Gökçeada Metropoliti tarafından toplantıya çağrıldığı öne sürüldü.

İddialarda, söz konusu toplantının ön bilgilendirme ve davet amaçlı gerçekleştirildiği ifade edildi. Ancak toplantının kaymakamlık izni ve bilgisi dışında yapıldığı yönündeki söylemler, ada kamuoyunda farklı yorumlara neden oldu.

Bu noktada en çok merak edilen soru ise “Metropolitin böyle bir çağrı yapma yetkisi var mı?” oldu.

YASAL DURUM NE DİYOR?

Türkiye’de dini temsilcilerin kendi cemaatlerine yönelik dini etkinlikler düzenlemesi hukuken mümkündür. Ancak kamu düzenini ilgilendiren, uluslararası katılımlı ve geniş çaplı organizasyonlarda ilgili kamu kurumlarının bilgilendirilmesi ve gerekli izin süreçlerinin işletilmesi gerekiyor.

Öte yandan muhtarlar, devletin mahalle ve köy düzeyindeki seçilmiş kamu görevlileri arasında yer alıyor. Bu nedenle resmi nitelik taşıyan toplantılar ve kamu organizasyonları konusunda yetki ve koordinasyonun kaymakamlık ve valilik makamlarında bulunduğu biliniyor.

Ancak bir dini temsilcinin veya sivil kişi ya da kurumun muhtarları bilgilendirme amacıyla davet etmesinin tek başına açık şekilde suç teşkil edip etmediği, toplantının niteliği, içeriği ve resmi prosedürlere uygunluğu gibi unsurlara göre değerlendiriliyor.

Şu ana kadar konuyla ilgili resmi makamlardan yapılmış herhangi bir açıklama bulunmuyor.

GÖZLER RESMİ AÇIKLAMALARA ÇEVRİLDİ

Gökçeada’da konuşulan iddiaların ardından vatandaşlar şimdi resmi kurumlardan gelecek açıklamalara odaklandı. Organizasyonun kapsamı, katılımcıları ve izin süreçleriyle ilgili detayların önümüzdeki günlerde netleşmesi bekleniyor.

Özellikle adaya yurtdışından üst düzey dini temsilciler ve siyasetçilerin gelip gelmeyeceği merak edilirken, organizasyonun turizm ve güvenlik boyutu da dikkatle takip ediliyor.

Konuyla ilgili iddialar kamuoyunda tartışılmaya devam ederken, gözler hem yerel yöneticilerden hem de organizasyonu düzenlediği öne sürülen çevrelerden yapılacak açıklamalara çevrilmiş durumda.

SEMA ELMAS

