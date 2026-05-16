Patrik Bartholomeos Nevşehir’de Tarihi Ziyaretlerini Gerçekleştirdi

Nevşehir’e gelen Fener Rum Patriği Bartholomeos, Valilik ve Belediye Başkanlığı makamlarını ziyaret ederek önemli görüşmeler gerçekleştirdi. Hafta sonu düzenlenecek tarihi kilise ayinleri öncesindeki bu buluşmalar şehirde büyük ilgi gördü.

Kapadokya bölgesinin kalbi Nevşehir, hafta sonu etkinlikleri kapsamında önemli bir ruhani lidere ev sahipliği yapıyor. Fener Rum Patriği Bartholomeos, bölgedeki tarihi kiliselerde yöneteceği ayinler öncesinde şehre gelerek üst düzey protokol ziyaretleri gerçekleştirdi. Hem Nevşehir Valiliği hem de Nevşehir Belediyesi’nde sıcak bir atmosferde karşılanan Bartholomeos’un temasları, kent gündeminde geniş yankı uyandırdı.

Valilik ve belediye makamlarında sıcak karşılama

Şehre ayak basar basmaz ilk resmi durağı Nevşehir Valiliği olan Bartholomeos, burada Vali Hüseyin Kök tarafından ağırlandı. Basın mensuplarına kapalı olarak yürütülen ve samimi bir ortamda geçen toplantıda kente dair genel değerlendirmelerin yapıldığı öğrenildi. Valilik binasından ayrıldıktan sonra doğrudan Nevşehir Belediyesi’ne geçen heyeti, kapıda Belediye Başkanı Rasim Arı karşıladı. Başkanlık makamında devam eden görüşmelerde karşılıklı fikir alışverişinde bulunulurken, ziyaretin anısına her iki tarafa da anlamlı hediyeler takdim edildi.

Belediye ziyaretinde renkli ve samimi anlar

Nevşehir Belediyesi’nde gerçekleşen resmi görüşme sırasında yüzleri güldüren oldukça sıcak diyaloglar da yaşandı. Kurum bünyesinde yabancı dil rehberliği yapan Gülsüm Cantekin’in on aylık kızı Ecem, bir anda Patriğin ilgi odağı haline geldi. Minik bebeği kucağına alarak bir süre seven Bartholomeos, etraftakilere keyifli anlar yaşattı. Protokol temaslarının ötesinde insani bir dokunuşun öne çıktığı bu dakikalar, orada bulunan yöneticiler ve belediye çalışanları tarafından tebessümle izlendi. Bu keyifli buluşma, günün anısına çekilen toplu hatıra fotoğrafları ile tamamlandı.

Kapadokya’da tarihi kiliselerde hafta sonu ayini

Protokol görüşmelerini noktalayan Fener Rum Patriği Bartholomeos, artık bölgedeki dini etkinliklerine odaklanacak. Pazar sabahı Derinkuyu ilçesinde yer alan tarihi Aya Todori Kilisesi’nde özel bir Pazar ayini yönetecek olan ruhani lider, aynı günün akşam saatlerinde ise Meryem Ana Kilisesi’nde düzenlenecek olan akşam ayinine iştirak edecek. Kapadokya’nın kültürel ve inanç turizmi açısından büyük önem taşıyan bu etkinliklerin, bölgeye gelen yerli ve yabancı ziyaretçiler tarafından da yoğun bir ilgiyle takip edilmesi bekleniyor. Bölgenin binlerce yıllık hoşgörü iklimini yansıtan bu ziyaretler, Nevşehir’in tarihi ve kültürel dokusuna bir kez daha güçlü bir şekilde dikkat çekti.

