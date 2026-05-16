Gece Yolculuğu filminin konusu ne? Gece Yolculuğu filminin oyuncuları kim?

Gece Yolculuğu filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Gece Yolculuğu filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Gece Yolculuğu filminin konusu ne? Gece Yolculuğu filminin oyuncuları kim?

Gece Yolculuğu filminin yönetmenliğini ve senaristliğini Ömer Kavur üstleniyor. Peki, Gece Yolculuğu filminin konusu ne? Gece Yolculuğu filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar…

GECE YOLCULUĞU FİLMİNİN KONUSU NE?

Yönetmen Ali ve senarist Yavuz zıt kişiliklerdeki iki yakın arkadaştır. Yavuz her zaman muzip, atak, konuşkan ve sosyal olarak aktif bir karaktere sahipken, Ali içine kapanık, kendi his dünyasında yaşayan sakin bir yapıya sahiptir. İkili yeni çekecekleri film üzerinde çalışırken filmi çekecekleri uygun yeri aramak zorundadılar. Bu amaçla çıktıkları yolculuk İstanbul’dan Yunanistan’a doğru uzanır. Antik bir Rum kasabasında son bulan bu yolculuk Ali’ye ilham verecek, onu burada kalıp senaryosuna başlamaya teşvik edecektir. Yavuz ise ait olduğu İstanbul’a geri dönecektir.

GECE YOLCULUĞU FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Macit Koper

Şahika Tekand

Aytaç Arman

GECE YOLCULUĞU FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Gece Yolculuğu filminin IMDb puanı 10 üzerinden 7.1 olarak belirlendi.

Cumhuriyet Gazetesi