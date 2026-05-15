“Yahudi avına çıkalım” demişti: Şarkıcı Yaşar İpek’e hapis cezası

İsrail'in Gazze saldırganlığına tepki için paylaştığını söylediği gösterdi "Yahudi avına çıkalım" diyen şarkıcı Yaşar İpek'e hapis cezası verildi. İpek, kendisini "Anlık bir tepki" ifadeleriyle savundu.

Şarkıcı Yaşar İpek, İsrail’in saldırganlığına tepki için paylaştığını söylediği “Yahudi avına çıkalım” ifadeleri nedeniyle hapis cezası aldı.

Avukatı, müvekkilinin Türkiye’deki Yahudileri hedef almadığını, katliamları destekleyenlere tepki gösterdiğini savundu. İpek de “Olay öfke patlaması nedeniyle gerçekleşti” dedi.

İpek’in, Türkiye Hahambaşılığı Vakfı’nın şikayeti sonucu yargılandığı davada, karar duruşması görüldü.

“TÜRK TOPLUMUNDAKİ YAHUDİLERİ KASTETMEDİ”

İstanbul 21. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen davada, Yaşar İpek’in avukatı, müvekkilinin Türkiye’de yaşayan Yahudileri değil İsrail’in katliamlarını destekleyen kişileri hedef aldığını savundu.

Avukat, beyanında şunları söyledi:

“Müvekkilim önüne çıkan ilk Yahudi derken Türk toplumundaki belli bir Yahudi grubundan söz etmemiştir. Bu suçun oluşabilmesi için halkın geneli üzerinde bir korku ve tehdit söz konusu olmalıdır. Bir bireye yönelmiş olması halinde normal tehdit suçu söz konusu olur. TCK m. 213 topluma karşı işlenen bir suçtur. Kamu güvenliğini hedef alır.

Müvekkilimiz katliamı hedef alan kişilere yönelik bir paylaşım yapmıştır. Türkiye’de yaşayan Yahudi vatandaşlarını hedef alan bir tehdit söz konusu değildir.”

“ANLIK BİR TEPKİ”

TCK’ya göre tehdit suçunun oluşabilmesi için halk arasında korku ve paniğe elverişli olması gerektiği hususunun sağlanmış olması gerektiğini hatırlatan avukat, dosyada bunu gösteren bir durum olmadığının altını çizdi.

Avukatı, İpek’in Gazze hassasiyeti nedeniyle müvekkilinin tepki verdiğini belirterek “Olay anlık bir tepki ile gerçekleşmiştir.” diye konuştu. Avukat, İpek’in beraatini talep etti.

“SUÇ İŞLEME KASTIM YOK”

Avukatının ardından kendi beyanı da alınan İpek, “Olay öfke patlaması nedeniyle gerçekleşmiştir. Suç işleme kastım yoktur, beraatimi talep ederim.” ifadelerini kullandı.

3 YIL HAPİS VERİLDİ

İpek ve avukatının beyanlarını dinleyen mahkeme, İpek hakkında “Halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit” suçlamasıyla 2 yıl hapis cezası verilmesine karar verdi.

Mahkeme, suçun basın ve yayın yoluyla işlendiği kanaatine vararak cezayı yarı oranında yükselterek 3 yıla çıkmasına hükmetti.

YAŞAR İPEK NE DEMİŞTİ?

Şarkıcı Yaşar İpek geçen yıl yaptığı paylaşımda “Sokağa Yahudi avına çıkalım, şahsen ben sokakta gördüğüm ilk Yahudi’yi Allaha’a yemin olsun hastanelik edene kadar elime alacağım” demişti.

