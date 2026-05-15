Paşinyan’dan Türkiye-Ermenistan sınırı açıklaması! ‘Açılmasını istiyoruz’

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Türkiye ile sınırın açılmasına ilişkin doğrudan bilgi sahibi olmadığını ancak böyle bir gelişmeyi memnuniyetle karşılayacağını söyledi. Paşinyan, ‘Bunun gerçekleşmesini istiyoruz’ diyerek sınırların açılmasının Ermenistan üzerinde yalnızca olumlu etkiler yaratacağını savundu. İşte detaylar…

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Türkiye-Ermenistan sınırının yakın zamanda açılacağına dair doğrudan bir bilgiye sahip olmadığını ancak böyle bir gelişmeyi memnuniyetle karşılayacağını söyledi.

Ermenistan merkezli Armenpress’in haberine göre Paşinyan, gazetecilerle yaptığı açıklamada ‘sınırın önümüzdeki günlerde açılabileceği’ yönündeki iddiaları değerlendirdi.

‘SINIRIN AÇILMASINI İSTİYORUZ’

Paşinyan, ‘Doğrudan bilgim yok ancak böyle bir şeyin doğru olduğu ortaya çıkarsa bundan büyük memnuniyet duyarım’ dedi.

Sınırın açılmasının Ermenistan açısından yalnızca olumlu sonuçlar doğuracağını belirten Paşinyan, ‘Bunun gerçekleşmesini istiyoruz. Gerçekleşirse memnuniyetle karşılayacağım’ diye konuştu.

33 YILLIK SINIR GERİLİMİNİN ARDINDAN YENİ DÖNEM

Öte yandan, Türkiye ile Ermenistan arasındaki 33 yıllık sınır geriliminin ardından, iki ülke arasında doğrudan ticaret başlıyor.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, iki ülke arasında doğrudan ticaretin başlatılmasına ilişkin bürokratik hazırlıkların 11 Mayıs itibarıyla tamamlandığını bildirdi.

Ermenistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ani Badalyan ise “Türkiye’nin Ermenistan ile ikili ticaret üzerindeki yasakları kaldırma kararını memnuniyetle karşılıyoruz” dedi.

Kars Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Kadir Bozan ise gelişmelerin bölge için çok büyük yarar sağlayacağını değerlendirdi.

TÜRKİYE-ERMENİSTAN NORMALLEŞME SÜRECİ

Habere göre Ermenistan ile Türkiye arasında ilişkilerin normalleştirilmesi süreci 2022 yılında başlamıştı. Taraflar süreç kapsamında özel temsilciler atamış, Ermenistan adına Parlamento Başkan Yardımcısı Ruben Rubinyan, Türkiye adına ise eski Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç görevlendirilmişti.

Milliyet Gazetesi