Lübnan’daki Hıristiyan sınır köyleri, İsrail işgaline direniyor

İsrail, Lübnan’ın güneyindeki köyleri boşaltmaya çalışırken Hıristiyan topluluklar bölgeden ayrılmayı reddediyor

Kamel Jaber

Georges Hureyş, Elie Atallah Dahruj ve Şadi Ammar, bir ay önce Lübnan’ın güneyindeki köylerinde bir binanın çatısında internet kablosu döşüyorlardı.

Üç genç, İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) tarafından hedef alındı; IDF’nin gönderdiği bir insansız hava aracı (İHA) tarafından anında öldürüldüler.

Ölümcül saldırı, beyaz toprağı ve zeytin ağaçlarıyla bilinen sınır kasabası Bint Cubeyl yakınlarındaki kadim bir Hıristiyan köyü olan Ayn Ebel’de gerçekleşti.

IDF, Independent Arabia’nın yorum talebine şöyle yanıt verdi:

Hanine bölgesinde, IDF birliklerine tehdit oluşturan ve Hizbullah militanı olduğu tespit edilen kişiler, bir binanın çatısına gözetleme ekipmanı yerleştirmeye çalıştıkları sırada vuruldu.

Bu, Lübnan’ın güneyindeki Hıristiyan sınır kasabalarında yaşanan ilk olay değildi; İsrail’in ülkeye yönelik saldırılarını yoğunlaştırması ve IDF güçlerinin Lübnan topraklarının içlerine doğru ilerlemesi nedeniyle bölge sakinleri, benzer olayların devam edeceğinden endişeleniyor.

Beyrut’un doğusunda, çoğunluğu Hıristiyan olan Ayn Saade kasabasındaki bir apartmana Paskalya Pazarı’nda düzenlenen İsrail saldırısı sonucunda, Lübnan Güçleri partisinden bir yetkili olan ve Hizbullah’a yönelik açık eleştirileriyle tanınan Pierre Mouawad’la eşi Flavia hayatını kaybetti. İsrail ordusu, Hizbullah militanlarını hedef aldığını söyledi

İsrail ordusu, geçen ay da Mercayun’un komşusu olan Maruni kasabası Kuleya’daki Aziz George Kilisesi’nin rahibi Peder Pierre el-Rahi’yi hedef alarak, bulunduğu yere doğru top atışı yaptı. Rahip, İsrail ordusuna ait bir top mermisinin şarapneliyle yaralanan Kuleyalı bir adama yardım etmeye çalışan kasaba sakinleriyle birlikteydi. Merminin, kasabayla komşu Hiyam belediyesi arasına yakın bir bölgeye konuşlanmış Hizbullah savaşçılarına yönelik ateşlendiği öne sürüldü.

Hizbullah’a muhalif partiler, özellikle Lübnan Güçleri ve Ketaib Partisi, rahip el-Rahi’nin ölümünden doğrudan örgütü sorumlu tuttu; Hizbullah savaşçılarının bölgede yer aldığını ve İsrail saldırısının asıl hedefinin onlar olduğunu iddia ettiler.

Ancak suç kimde olursa olsun bölgede yaşayanların mesajı açık: Hiçbir yere gitmiyoruz

Kuleya Belediye Başkanı Hanna Daher, Independent Arabia’ya şunları söyledi:

2024’teki 66 günlük savaş sırasında İsrail, kasabamızı tahliye etmemizi istemişti.

Biz bunu reddettik ve burada kalacağımızı söyledik. Biz doğası gereği barışçıl bir topluluğuz; silah taşımıyoruz ve kimseye karşı değiliz.

Dolayısıyla topraklarımızda kalacağız ve topraklarımızı terk etmeme uğruna hayatını veren rahip Pierre el-Rahi’nin sözlerine sıkı sıkıya bağlıyız: ‘Kalıyoruz, kalıyoruz, kalıyoruz’. Bunu tekrar etmeyi sürdüreceğiz.

Kasabamızı terk etmemiz istense bile evlerimizi bırakmayacağız, kimsenin bizi buna zorlamasına da izin vermeyeceğiz. Kimseyle savaşmıyoruz ve kimseye karşı durmuyoruz; sadece rahat bırakılmak ve evlerimizde yaşamak istiyoruz.

Savaş yüzünden kasabayı terk eden tek bir kişi bile yok. Kuleya’da 850 aileyiz. Kasabayı terk edenler bunu sadece geçici süreliğine yaptı; doktora gitmek, bir ihtiyacı karşılamak veya başkent Beyrut’a seyahat etmek için, sonra da geri döndüler.

Malzemelerimiz ve gıda tedarikimizle ilgili de ticari ve ekonomik kurumlarımızda depoladıklarımıza güveniyoruz. Hâlâ açık yollar var ve temel ihtiyaçlarımızı karşılayabilmemiz için bunların açık kalmaya devam edeceğini umuyoruz.

Daher, Kuleya sakinlerinin büyük bir bölümünü oluşturan çiftçilerin yaşadığı zorluğu vurguladı:

Çiftçilerin evleri tamamen yıkıldı.

Yaz sezonuna hazırlanmak ve zeytinlikleriyle diğer ekinlerini hazırlamak için yüzbinlerce dolar harcayarak tarlalarını ekmeyi tamamlamış olanlar ya da ekmeye hazırlananlar, her şeyin yok olduğunu gördü.

Savaş nedeniyle kasabadan kimse artık yakın ovalardaki tarlalarına, özellikle de Mercayun-Hiyam ovasına gitmeye cesaret edemiyor.

Mahsulleri ve ağaçları zarar gördü, kayıplar ölçülemez boyutta. Tüm bunlara rağmen evlerimizde kalmaya çalışıyoruz. Başka seçeneğimiz yok ve topraklarımızı ya da geçim kaynaklarımızı terk etmeyeceğiz.

Çoğunluğu Hıristiyan olan sınır kasabası Alma eş-Şaab’da yaşayan Sami Gafri, kasaba sakinlerine yapılan tahliye uyarılarına rağmen köyünü terk etmeyi reddettiği için İsrail’e ait bir İHA tarafından 8 Mart Pazar günü öldürüldü.

Bu olay, kalan ailelerin Lübnan’ın güneyinde görev yapan Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Barış Gücü (UNIFIL) refakatinde bölgeyi terk etmesine yol açtı.

Papalığın yüreklendirmesi ve manevi destek

Vatikan’da düzenlenen haftalık genel kabul oturumunun sonuncusunda Papa XIV. Leo, hayatını kaybeden rahibi anarak şöyle dedi:

Rahip Pierre, halkının her zaman yanında olan gerçek bir çobandı.

Cemaatinden bazılarının bombardımanda yaralandığını duyar duymaz, tereddüt etmeden onlara yardım için koştu. Rab, onun dökülen kanının sevgili Lübnan için bir barış tohumuna dönüşmesini nasip etsin.

Maruni Patriği Kardinal Mar Beçara Boutros el-Rahi ise yaşananları Kilise’nin kalbinde açılan derin bir yara diye niteledi.

Kardinal, “Bu olay, uzun süredir hakkında uyarı yaptığımız şiddet ve savaş döngüsünde masumların bedelini ödediği trajediyi bir kez daha gözler önüne seriyor” diye ekledi.

Lübnan Silahlı Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Rodolphe Haykal, rahip Pierre’in cenazesine katıldı. Bu hareket, Mercayun’un komşusu Kuleya köyü sakinlerini destekleyip morallerini yükseltmeye yönelik bir adım olarak görüldü.

Vatikan’ın Lübnan Büyükelçisi Başpiskopos Paolo Borgia da “sakinlere manevi destek mesajı vermek ve topraklarında kararlı şekilde kalmaları için onları cesaretlendirmek amacıyla” Mercayun ve Hasbaya bölgelerindeki birkaç Hıristiyan kasabasını da kapsayan bir ziyaret düzenledi.

Kuleya’da Vatikan’ın büyükelçisi, kasaba sakinlerinin dayanıklılığına hayranlığını dile getirerek “Buradaki insanlar büyük cesarete sahip” dedi.

Hıristiyanların yerinden edilmesi

Sur, Sayda ve çevresindeki bölgelerden sorumlu Rum Ortodoks Metropoliti Elias Kfoury, Independent Arabia’ya şunları söyledi:

İsrail’in köyler arasındaki bağlantıları kesmeyi sürdürmesi, Litani Nehri’nin güneyindeki bölgeyi Lübnan’ın geri kalanından izole etmek amacıyla yapılmaktadır.

Bu bölge, ayrılmayı reddeden sakinlerin yaşadığı birkaç Hıristiyan köyü dışında neredeyse tamamen boşalmıştır. Sonuç olarak, artık bu kasabaların sakinlerini hedef alan olaylara tanık oluyoruz.

Rahip Pierre el-Rahi’nin insani yardım görevi yürütürken öldürülmesi, İsrail’in sadece Şii nüfusu yerinden etmekle yetinmeyeceğini, ayrılmayı reddeden sakinlerin yaşadığı Hıristiyan köyleri de dahil tüm bölgeyi boşaltmaya çalıştığını göstermektedir.

Metropolit Kfoury, “İsrail’in işgali, cinayetleri, yıkımları, zorla yerinden edilme uygulamaları ve köylere yönelik ihlalleri hakkında Birleşmiş Milletler de dahil uluslararası toplumun sessiz kalmasını” eleştirdi.

İsrail’in bu sınır bölgesini yaşamdan ve sakinlerden tamamen yoksun bir alana dönüştürme hedefine ulaşmaması için, Hıristiyanların sınır köylerinde kalmaya devam etmelerine yönelik kararlılığımızı yeniden teyit ediyoruz.

Ortadoğu Araştırma ve Halkla İlişkiler Merkezi’nin direktörü emekli Tuğgeneral Hisham Jaber de Independent Arabia’ya şunları söyledi:

İsrail, Şii nüfusu bölgelerinden, kasabalarından ve köylerinden sürmekle yetinmeyecek; Şii köylerinin çoğunu boşalttıktan sonra Hıristiyanları da sürmeye devam edecektir.

Alma eş-Şaab, Kuleya ve yakın zamanda Ayn Ebel’de yaşananlar da dahil tanık olduğumuz olayların amacı, bu köylerdeki Hıristiyanlara korku salmak ve onları buraları terk etmeye zorlamaktır.

