23,5 Hrant Dink Hafıza Mekânı’nın 23,5 adlı kitabı yayımlandı

Gazeteci ve yazar Hrant Dink’in 19 Ocak 2007’de öldürüldüğü yerde, 2019’da kurulan 23,5 Hrant Dink Hafıza Mekânı’nın 23,5 adlı kitabı Türkçe ve İngilizce dillerinde yayımlandı.

Hafıza, hakikat, yüzleşme, eylem ve umut başlıkları etrafında şekillenen 23,5, bir arada yaşamanın mümkün olduğu bir gelecek üzerine birlikte düşünmeye davet ediyor.

Hrant Dink’in de yazarlar arasında yer aldığı kitapta, Türkiye ve dünyanın farklı bölgelerinden 16 yazar; Hrant Dink’in savunduğu ve 23,5 Hrant Dink Hafıza Mekânı’nda temsil edilen değerlerin farklı coğrafyalardaki yankılarını ele alıyor.

23,5 kitabı, Güney Afrika’dan Amerika’ya, oradan Avrupa’ya uzanan deneyimlerle ve Hrant Dink’in yazılarıyla diyalog kuran metinlerle, hakikat, yüzleşme, adalet mücadelelerinin farklı toplumsal bağlamlarda nasıl karşılık bulduğunu ilham verici hikâyelerle paylaşıyor, bu deneyimlerim nasıl aynı tarihin parçası olduğunu ve iç içe geçtiğini gösteriyor, geçmişi hatırlamanın farklı biçimleri üzerine örnekleri incelerken geleceği birlikte inşa etme konusunda umut verici yollar öneriyor. Bu alanlarda düşünen ve merak eden herkes için bir başvuru kaynağı olmayı hedefliyor.

Kitap, beş temel başlıkla okuyucuyu bu değerlere dair düşünmeye davet ediyor. Hafıza bölümünde Deborah Valoma, Edhem Eldem ve Arus Yumul; arşivlerin, belgelerin ve karşı-anlatıların hafıza ve aile tarihleriyle olan ilişkisini ele alıyor. Gabriele Schwab, Marianne Hirsch ve Bonita Bennett, Hakikat bölümünde kuşaklar arası travmadan Apartheid’in izlerine, geçmişle yüzleşme ve hakikat ilişkisi üzerine bir tartışma zemini açarken, Arlen Avakian ve Ferhat Kentel farklı zaman ve mekânlardaki kişisel hikâyelerinden yola çıkarak milliyetçilik, toplumsal cinsiyet ve kent hafızası konularını tartışıyor.

Yüzleşme bölümünde Albie Sachs, Ayşe Kadıoğlu ve Étienne Balibar geçmişle yüzleşmenin ve hatırlamanın farklı biçimlerine odaklanıyor; şiddet, demokrasi, adalet kavramlarını farklı coğrafyaların deneyimleri üzerinden irdeliyor. Takuhi Tovmasyan ve Aylin Vartanyan Dilaver, Eylem bölümünde hakkıyla yas tutabilmenin, anma pratiklerinin dönüştürücü gücünü aktarıyor. Umut bölümünde ise Ayşe Gül Altınay ve Rakel Dink; geleceği birlikte inşa edebilmeyi ve hayal etmeyi mümkün kılacak bir zemin arıyor.

