PKK kimin adına konuştu

Yalçın Bayer

BİRİNCİ Dünya Savaşı’nın galipleri, Osmanlı’yı parçalama ve Türk’ü yok etme planını hazırlama onurunu ABD’ye verdiler ve böylece Sevr, Başkan Wilson tarafından tasarlandı.

Bu nedenle Lozan’da Sevr’in çöpe atılmasını ABD hiç kabullenemedi ve antlaşmayı imzalamadı: “Biz büyük devletiz. Planlarımızı/ projelerimizi er ya da geç gerçekleştiririz” dediler. Amaçlarını önlediği için Temsilciler Meclisi’nde Atatürk’e ağır hakaretler ettiler…

Aslında diğer emperyalistler de kerhen imzalamışlardı. İngiltere Dışişleri Bakanı Lord Curzon, bunu İsmet Paşa’ya açıkça söylemişti; “Genç general ne istedikse kabul etmediniz. Bunların hepsini cebime koydum. Ülkeniz yanmış, yıkılmış, harap bir halde. Üstelik büyük borç altındasınız (Osmanlı’nın borçlarını yüklenmiştik). Yarın gelip önümüzde diz çöküp bizden gene borç isteyeceksiniz. O zaman cebimdekileri çıkarıp önünüze koyacağım” demiştir.

Atatürk zamanında ne diz çöktük, ne borç istedik. Ne yazık ki Atatürk’ten sonra diz çöktük, borç istedik, hâlâ istiyoruz…

Soğuk Savaş döneminde “23 sentlik asker” olduğumuz (!) için projelerini uygulamayı ertelediler, bizi fedai olarak kullandılar.

Soğuk Savaş bitince projelerini gerçekleştirmek için harekete geçtiler ve PKK’yı kurdular. Şimdi de PKK aracılığı ile projenin uygulama zamanının geldiğini ilan ettiler.

PKK, küstah açıklaması ile efendilerinin isteğini iletmiş oldu! Olay budur.

Şimdi safları belirleme, işbirlikçilere ve düşmanlara karşı yeniden KuvayıMilliye’yi kurma zamanı! Süleyman ÇELİK

GÜRSEL TEKİN’DEN SÜRPRİZ AÇIKLAMA

GÜRSEL Tekin CHP’deki görevi ne zaman bırakacağını açıkladı: “CHP fabrika ayarlarına döndüğü zaman…”

Tekin’in dün öğle saatlerinde yaptığı açıklama şöyle: “Bugünlerde kendisine CHP’li diyenler elini taşın altına koymuyorsa benim için onlar CHP’li değildir kardeşim.”

“Biz para pul peşinde değiliz… 8 aydır burada kendi imkânlarımızla zar- zor ayaktayız…”

“Ne zaman CHP’yi fabrika ayarlarına döndürürüz o zaman benim görevim bitecek…”

Gürsel Tekin’in açıklaması parti çevrelerinde büyük yankı uyandırdı.

MESAJ PANOSU

KUTULARDA BEKLEYEN HAFIZA

HRANT Dink Vakfı’ndan duyuru: İstanbul’daki Ermeni vakıflarına ve okullarına ait arşivlerin korunması, belgelenmesi ve dijital ortama aktarılması için uzun soluklu bir çalışma yürütüyoruz, gelecek kuşaklar için kayıt altına alıyoruz. Arşiv malzemelerinin kataloglanmasına ya da Türkçe-Ermeni çevirisine gönüllü destek verebilirsiniz. İrtibat: arsiv@hrantdink.org adresi ya da 0212-240 33 61(232)’dan ulaşabilirsiniz.

AYLARDIR aleyhimde orantısız bir itibar suikastına dönüşen bu gayri hukuki davanın beraatle sonuçlandırılmasını talep ediyorum. Casusluk isnadını tümüyle reddediyorum, hakaret kabul ediyorum. �Necati ÖZKAN

TÜRKİYE Gazeteciler Cemiyeti açıklamasında “Merdan Yanardağ serbest bırakılmalıdır” diyor.

MALTEPE Belediyesi’nin Kadın Emeği ve Dayanışma Sergisi, 20 Mayıs’ta Gülsuyu Kadın Dayanışma Merkezi’nde ziyaretçilerin beğenisine sunulacak.

TÜRK DİLİ GÜNÜ

13 Mayıs Türk Dili Günü kutlu olsun. Karamanoğlu Mehmet Bey’in, Türk dilini yönetim dili olarak duyurmasının 749’uncu yıldönümünü kıvançla kutluyoruz. Türk dili geçmişimizin sesi, bugünümüzün gücü, geleceğimizin güvencesidir. Toplumsal Esenlik Derneği (Cemil KILIÇ)

GEÇMİŞ OLSUN SAMSUN

EKOSİSTEME zarar veren uygulamalardan dolayı sel ve su baskınları depremlerden sonra en büyük sorunumuz oldu. Özellikle Karadeniz’de can yakıcı soruna dönüştü.

Sıradanlaşmış alışkanlıklar ve klişeleşmiş söylemler sorunu daha da kronikleştirdi. Tek çare; “Kırsal Dönüşüm Projesi”dir.

Yıllardır sadece söylemedim, yetkili makamlara sunduğum raporlarda da yazdım. Söylediklerim bürok-rasinin sağırlaşmış kulaklarında karşılık bulmadı. Yazdıklarım da arşivlerde çürümeye terkedildi. Önle-yici tedbirler yerine çizme giyip çamur temizlemeyi tercih ettiler. Faruk ÇEBİ – Orman Yük. Müh. KÜREM – Der

OKUMALISINIZ

Fatsa’nın sosyalist belediye başkanı Terzi Fikri’nin ölümünün 41. yılında Kabakdağı Köyü’nde mezarı başında anıldığını…

Ölüm… Hessen-ADD Onursal Başkanı dostumuz Mahmut Telli’nin vefat ettiğini duyurur, tüm Telli Ailesi’ne ve Atatürkçü camiaya içtenlikle başsağlığı dileriz. Dursun Atılgan

AYVALIK Gastrofest, ikinci kez Ege’nin kalbinde Gastronomi dünyasını buluşturuyor: 15, 16, 17 Mayıs’ta.

ORTAK akıl Ayvalık’ta toplanıyor. AGROAYVALIK ve Zeytin Zirvesi eşzamanlı başlıyor. Tarım Fua-rı ve Zeytin Zirvesi eşzamanlı başlıyor. Altınova Kapalı Pazaryeri 15-18 Mayıs.

ADANA Dr. Ekrem Tok Hastanesi bahçesinde otopark uğruna çam ağaçlarımızı katletmeyin di-yoruz, dinleyen yok. Alper KAFALI

İBB’NİN KURBAN HİSSE BEDELİ 25 BİN TL

İBB İstanbul Vakfı’nın her yıl düzenlediği kur ban bağışı kampanya sı başladı. Hijyenik or tamlarda İslami usullere göre kesilen kurbanlar, konserve yapılarak ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor. Kampanyada kur ban hisse bedeli bu yıl 25 bin TL oldu. Bağış lar istanbulvakfi.istan bul adresinden yapılıyor. Başkanvekili Nuri Aslan, “Gönlü bol, millet sevgisi yüksek olan tüm yurttaşlarımızı İstanbul Vakfı’na bağış yapmaya çağırıyoruz” dedi. Kurban kesim işleminden bir sonraki bir hafta içerisin de kurban etleri konser ve haline getirilecek. 18 ay kullanma süresi olan konservelerin dağıtımı İBB Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nca yapılacak. Bağış kam panyasıyla geçtiğimiz 6 yıl içinde et konserve, ilikli kemik suyu, işkem be ve paça çorba olmak üzere 4 ayrı ürün ihtiyaç sahibi (1 milyon 56 bin) aileye ulaştırıldı.

