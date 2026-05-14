Müzisyen Olcay Varlı, Oxford Üniversitesi’nde Osmanlı ve Bizans el yazmaları üzerine çalışacak

Viyolonsel sanatçısı Olcay Varlı, “Türkiye’den bir araştırmacının dünyanın en iyi üniversitesinde sosyal bilimler alanında söz söyleyebiliyor olması benim için gerçekten çok mutluluk verici bir şey.” dedi.

Özlem Limon

Oxford Üniversitesinin “Master of Studies in Music” programına Türkiye’den kabul edilen ilk araştırmacı olan viyolonsel sanatçısı Olcay Varlı, “Türkiye’den bir araştırmacının dünyanın en iyi üniversitesinde sosyal bilimler alanında söz söyleyebiliyor olması benim için gerçekten çok mutluluk verici bir şey.” dedi.

Ortaokul ve lise eğitimini Bursa Uludağ Üniversitesi Devlet Konservatuvarı’nda tamamlayan Varlı, erken yaşta “Don Giovanni” ve “Fındıkkıran” gibi operalarda görev aldı. Ardından İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Müzikoloji Programı’na birincilikle kabul edildi.

İTÜ Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı son sınıf öğrencisi Olcay Varlı, Oxford Üniversitesi’nin Keble College bünyesindeki MSt in Music (Musicology) programına 3,98 lisans ortalamasıyla giriş hakkı kazandı. Aynı kabulle Bodleian Kütüphaneleri’nde Osmanlı musiki paleografyası alanında çalışacak ilk Türk beşeri bilimler araştırmacısı sıfatını da edindi.

Ekim 2026’da Oxford’daki çalışmalarına başlayacak genç araştırmacı, Türkiye’nin uluslararası akademik temsilini ilgilendiren bu kabulün hayata geçmesi için kurumsal burs sağlayıcılarının ve hayırseverlerin desteğine başvuruyor.

Fotoğraf : Adem Kutucu/AA

“Müziğin nasıl algılandığının arşivlerde izlenebilirliğinin peşindeyim”

Hem viyolonsel icracılığını hem de akademik çalışmalarını birlikte yürüten Varlı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Oxford’un kendisi için uzun yıllardır hedeflediği bir hayal olduğunu söyledi.

Çocukluğunun bir kısmını ailesinin işleri dolayısıyla İngiltere’de geçirdiğini belirten Varlı, “Lisansımın ilk senelerinden beri oraya kabul almak için çalışıyorum diyebilirim. Bu kadar çok emek verdikten sonra kabul haberini aldığımda çok mutlu oldum. Aynı zamanda biraz da kendimi kanıtlamış hissettim. Türkiye’den bir araştırmacının dünyanın en iyi üniversitesinde sosyal bilimler alanında söz söyleyebiliyor olması benim için gerçekten çok mutluluk verici bir şey.” diye konuştu.

Olcay Varlı, Oxford Üniversitesi’nde müzikoloji odaklı bir yüksek lisans programına kabul aldığını belirterek, müzik psikolojisi ile Osmanlı ve Bizans el yazmaları üzerine çalışmalar yürüteceğini anlattı.

Araştırma alanlarını bütüncül bir yaklaşımla ele aldığını söyleyen Varlı, şunları kaydetti:

“Gerçekten hem müziği hem de sosyal bilimleri bütünlüklü düşünen bir insanım. Bir şeye hizmet etmesi gerektiğini düşünüyorum. Araştırma alanlarımı söylerken insanlara bazen biraz değişik gelebiliyor. Müzik psikolojisi ve arşiv çalışmaları çok ayrı gelebiliyor ama temelde müzikal algıyla ilgileniyorum. Arşiv çalışmalarımda da hem kültürel miras hem de o dönemde müziğin nasıl algılandığının arşivlerde izlenebilirliğinin peşindeyim.”

Varlı, Oxford’da Nöroloji Bölümü ile ortak bir proje yürüteceğini, aynı zamanda Bodleian Kütüphanesi Arşivlerinde Osmanlı ve Bizans dönemine ait el yazmaları üzerinde çalışacağını dile getirdi.

Osmanlı ve Bizans dönemlerini birlikte ele alma nedenine ilişkin Varlı, bu coğrafyanın tarihini bütüncül biçimde anlamaya çalıştığını ve Osmanlı beyliklerine dair birçok bilginin de Bizans el yazmalarında yer aldığını söyledi.

Olcay Varlı, bölgeyi yalnızca siyasi değil, aynı zamanda coğrafi ve kültürel bir tarih alanı olarak değerlendirdiğini ifade ederek, bu nedenle dönemin el yazmalarına yoğun ilgi duyduğunu ve bu alanda uzmanlaştığını belirtti.

“Farklı perspektifler katabilmek benim için çok anlamlı”

Türk müziği tarihi çalışmalarında kaynakların sınırlı olduğuna dikkati çeken Varlı, mevcut bilgilerin büyük bölümünün yurt dışındaki arşivlere dayandığı bilgisini verdi.

Varlı, Oxford’daki arşivlerde henüz çalışılmamış ve dijital ortama aktarılmamış çok sayıda materyal bulunduğuna işaret ederek, “Karşımıza neler çıkacağını bilmemenin verdiği bir heyecan var aslında. Oraya hiç keşfedilmemiş şeyler bulma ümidiyle gitmek ve farklı perspektifler katabilmek benim için çok anlamlı.” dedi.

Uzun yıllardır müzikle ilgilenmesinin çalışmalarına önemli katkı sunduğunu dile getiren Varlı, şöyle konuştu:

“Bu yaşımda bu tür şeyleri yapabilmemin sebebini 12 senedir viyolonsel çalmam ve bu işin içinde olmam olarak görüyorum. Bu şekilde uzmanlaşabildim. 4 senelik bir eğitimde bu seviyeye gelmek çok kolay olmaz ama ortaokuldan beri bu işle ilgili olduğum için böyle bir başarıya imza atabildim.”

Varlı, halen viyolonsel performansları ve akademik çalışmalarını sürdürdüğünü ve müzik psikolojisi ile Osmanlı paleografyası üzerine iki makalesinin yakında yayımlanacağını belirtti.

Gelecekte hem akademik hem de sanatsal çalışmalarını birlikte sürdürmek istediğini belirten Varlı, yüksek lisans öğrencilerine yönelik desteklerin artırılması gerektiği temennisinde de bulunarak, genç araştırmacıların uluslararası akademiye erişim konusunda finansman sorunları yaşadığını, burs ve destek mekanizmalarının daha sistematik hale getirilmesi gerektiği görüşünü paylaştı.

AA