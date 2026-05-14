Mahmut Arıkan’dan Heybeliada Ruhban Okulu tepkisi: Egemenlik haklarına açık tecavüzdür

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, Fener Rum Patriği Bartholomeos’un Heybeliada Ruhban Okulu’nun yeniden açılacağına ilişkin Yunanistan’da yaptığı açıklamaya tepki gösterdi. Arıkan, “Türkiye Cumhuriyeti Devleti kendi egemenlik alanıyla ilgili bir konuyu Yunanistan’dan mı öğreniyor?” ifadelerini kullandı.

Saadet Partisi Genel Başkanı Arıkan, yaptığı açıklamada Bartholomeos’un Heybeliada Ruhban Okulu’nun yeniden açılacağını Yunanistan’da ilan etmesini Türkiye’nin egemenlik haklarına yönelik bir müdahale olarak değerlendirdi.

Arıkan açıklamasında, “Fener Rum Patriği Bartholomeos’un Heybeliada Ruhban Okulu’nun yeniden açılacağını Yunanistan’da ilan etmesi Türkiye’nin egemenlik haklarına açık bir tecavüzdür. İktidara soruyoruz; Bu skandal açıklamadan haberiniz var mı? Varsa neden millet bilgilendirmediniz? Neyi, kimden ve neden saklıyorsunuz?” dedi.

Batı Trakya’daki Türk azınlığın durumuna da dikkat çeken Arıkan, “Batı Trakya’da Türk kimliği baskı altındayken, Türk okulları kapanırken ve soydaşlarımızın hakları görmezden gelinirken verilen bu tek taraflı taviz kabul edilemez” ifadelerini kullandı.

Patrik Bartholomeos’un Yunanistan Parlamentosu’nda “Yeni Roma ve Konstantinopolis Başpiskoposu ve Ekümenik Patrik” olarak tanıtıldığını belirten Arıkan, “Yeni Roma diye bir yer yoktur. Konstantinopolis diye bir şehir yoktur. Patrikhane de bizim Fatih Kaymakamlığı’na bağlıdır” dedi.

Türkiye’nin kendi kararlarını kendi iradesiyle alması gerektiğini vurgulayan Arıkan, iktidardan “devlet vakarına yakışır bir irade” beklediklerini ifade etti.

ANKA

