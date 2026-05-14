Enfal Soykırımı sanığı Tikritî’ye idam cezası

Accac Ahmed Hardan el-Tikritî hakkında, Kürtlere yönelik Enfal Soykırımı kapsamında işlediği suçlar nedeniyle idam kararı verildi. Tikritî’nin duruşmada kabul ettiği suçlamalar arasında ‘açlıktan ölmek üzere olan çocukları çöl köpeklerine yedirdiğini’ de itirafı da bulunuyor

Artı Gerçek – Saddam Hüseyin liderliğindeki Baas rejiminin 1987-1988 yıllarında Irak Federe Kürdistan Bölgesi’nde Kürtlere yönelik gerçekleştirdiği ve en az 182 bin kişinin yaşamını yitirdiği Enfal Soykırımı’nın sorumlularından biri olarak yargılanan Accac Ahmed Hardan el-Tikritî hakkındaki karar açıklandı.

Kanal 8 tarafından aktarılan bilgilere göre, Bağdat’taki Resafa Mahkemesi’nde görülen davada Tikritî hakkında idam cezası verildi.

223 TANIK DİNLENDİ

Enfal kurbanlarını temsil eden avukat Eyad Kakayi, Tikritî’nin suçunu kabul ettiğini söyledi.

7 Mayıs’taki ilk duruşmada Enfal Soykırımı’ndan sağ kurtulanlar ile yaşamını yitirenlerin ailelerinin ifadeleri dinlenmişti. Beş hakim ve üç savcıdan oluşan yargı heyeti önünde toplam 223 tanığın ifade verdiği belirtildi.

Tikritî, Enfal Soykırımı’nın sembol mekanlarından biri olan Nugre Selman Cezaevi’nin yetkilisi olduğu dönemde insanlığa karşı suç işlemekle suçlandı.

‘NUGRE SELMAN CELLADI’ OLARAK BİLİNİYORDU

Soykırım sürecinde ağır insan hakları ihlallerinin yaşandığı cezaevinde görev yapan Tikritî’nin, Kürt tutsaklara yönelik işkenceler nedeniyle “Haccac” ve “Nugre Selman Celladı” lakaplarıyla anıldığı aktarıldı.

Iraq National Security Service’ne göre Tikritî, ailesinin öldüğünü öne sürerek yıllarca saklandı. Ancak 31 Temmuz 2025’te Selahaddin vilayetinde yakalandı.

TECAVÜZ VE İŞKENCE SUÇLAMALARINI KABUL ETTİ

Irak Ulusal Güvenlik Teşkilatı Sözcüsü Erşad Hakim, Tikritî’nin bazı suçlarını itiraf ettiğini açıklamıştı.

Hakim’in açıklamasına göre Tikritî;

Kürt kadınlara tecavüz ettiğini,

Mahkumları bilinçli olarak aç bıraktığını,

Gıda yardımlarının cezaevine girişini engellediğini kabul etti.

Ayrıca Tikritî’nin, Baas rejiminin Feyli Kürtlerine ve “İran yanlısı” olduğu öne sürülen sivillere yönelik sürgün ve imha operasyonlarında da görev aldığını itiraf ettiği belirtildi.

İddialara göre, çoğunluğu çocuk ve yaşlılardan oluşan 9 binden fazla kişinin tutulduğu hapishanede açlıktan ölmek üzere olan çocukların çöl köpeklerine atıldığı, yaşamını yitirenlerin cenazelerinin köpeklere verildiği ve kadınlara sistematik cinsel saldırıda bulunulduğu da dosyada yer aldı.

Cezaevinden sağ kurtulanların ise hapishane duvarında “Cehenneme hoş geldiniz” yazısının bulunduğunu anlattığı aktarıldı.

8 KİŞİ DAHA ARANIYOR

Haberde ayrıca, Tikritî ile bağlantılı olduğu belirtilen 8 kişinin daha firari olduğu kaydedildi.

Aram Nuri Yara, söz konusu kişilerin yakalanması için soruşturmanın sürdüğünü açıkladı. (DIŞ HABERLER)

