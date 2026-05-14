AB, Türkiye’nin Ermenistan’la doğrudan ticarete ilişkin açıklamasını memnuniyetle karşıladı

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu sözcülerinden Anitta Hipper, Türkiye’nin Ermenistan’la iki ülke arasında doğrudan ticaretin başlatılmasına yönelik bürokratik hazırlıkların tamamlandığı açıklamasını memnuniyetle karşıladıklarını belirtti.

İbrahim Hamdi Hacıcaferoğlu

AB Dış İlişkiler Servisi (EEAS) tarafından yapılan açıklamada, Hipper’in konuya ilişkin ifadelerine yer verildi.

Hipper, Türkiye’nin Ermenistan’la iki ülke arasında doğrudan ticaretin başlatılmasına yönelik bürokratik hazırlıkların tamamlandığı açıklamasını memnuniyetle karşıladıklarını belirterek “Bu önemli adım, her iki ülke arasındaki ticari ve ekonomik fırsatları artırma potansiyeline sahiptir ve tüm Güney Kafkasya’nın yanı sıra AB için de olumlu etki oluşturacaktır.” değerlendirmesinde bulundu.

Bugünkü gelişmenin Türkiye-Ermenistan normalleşme sürecinde “dikkate değer” olduğunu kaydeden Hipper, “28 Nisan 2026’da iki ülke arasındaki demiryolu bağlantılarının yeniden kurulmasını ilerletmek amacıyla düzenlenen ve bizim de memnuniyetle karşıladığımız ikili çalışma grubu toplantısı da bunu teyit etmektedir.” görüşünü paylaştı.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından, Türkiye ile Ermenistan arasında doğrudan ticaretin başlatılmasına ilişkin açıklama yapmıştı.

Keçeli, Ermenistan ile Türkiye’nin 2022’den bu yana devam eden normalleşme süreci çerçevesinde atılan güven artırıcı adımlar kapsamında, iki ülke arasında doğrudan ticaretin başlatılmasına ilişkin bürokratik hazırlıkların 11 Mayıs itibarıyla tamamlandığını belirterek, “İki ülke arasındaki ortak sınırın açılmasına yönelik gerekli teknik ve bürokratik çalışmalar ise halen devam etmektedir.” ifadesini kullanmıştı.

Hayata geçirilen yeni düzenleme sayesinde Türkiye’den üçüncü bir ülkeye, oradan da Ermenistan’a giden veya aynı güzergahı kullanarak gelen malların nihai varış veya çıkış noktasının “Ermenistan/Türkiye” şeklinde yazılabilmesinin mümkün hale geldiğini vurgulayan Keçeli, şunları kaydetmişti:

“Güney Kafkasya’da kalıcı barış ve refahın güçlendirilmesi yönünde yakalanan tarihi fırsatın ışığında Türkiye, bölgede iktisadi münasebetlerin geliştirilmesine ve işbirliğinin tüm bölge ülkeleriyle halklarının yararına daha da ilerletilmesine katkı sunmaya devam edecektir.”

AA