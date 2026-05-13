Papa 14’üncü Leo, Vatikan’ın en yüksek diplomatik nişanını İran elçisine verdi

Papa 14’üncü Leo, İran’ın Vatikan Büyükelçisi Muhammed Hüseyin Muhtari’ye Vatikan’ın en yüksek diplomatik onur nişanı olan “9’uncu Pius Nişanı”nı verdi. Kararın, Papa’nın ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırılarını kınayan açıklamalarının ardından gelmesi dikkat çekti.

Papa 14’üncü Leo, Vatikan’ın en yüksek diplomatik nişanını İran elçisine verdi

Papa 14’üncü Leo, İran’ın Vatikan Büyükelçisi Muhammed Hüseyin Muhtari’ye Vatikan’ın en yüksek diplomatik onur nişanı olan “9’uncu Pius Nişanı”nı verdi.

İran merkezli Tesnim Haber Ajansı, Papa 14’üncü Leo’nun İran’ın Vatikan Büyükelçisi Muhammed Hüseyin Muhtari’ye Vatikan’ın en yüksek diplomatik onur nişanı olan “9’uncu Pius Nişanı”nı verdiğini duyurdu.

Papa Leo’nun geçen ay ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırılarını kınamasının ardından Muhtari’ye verdiği onur nişanı, Papa’nın savaş karşıtı duruşuyla ilişkilendiriliyor.

Vatikan’ın en seçkin şövalyelik nişanları arasında yer alan 9’uncu Pius Nişanı’nın, diplomatik ilişkilerin güçlendirilmesi ile barış ve diyalog çabalarına katkı sunan büyükelçi ve önemli isimlere verildiği biliniyor.

BirGün Gazetesi