Ermenistan-Türkiye arasında doğrudan ticaret başladı

Paşinyan’ın dün Ermenistan-Türkiye arasında doğrudan ticaret prosedürlerinde değişiklik yapıldığı ve bundan sonra ihracat ve ithalat evraklarına doğrudan “Ermenistan-Türkiye” yazılmasının kabul edildiği açıklaması üzerine bugün Türkiye Dışişleri Sözcüsü de bir mesaj yayınladı. Sözcü, ‘”Ülkemiz ile Ermenistan arasında doğrudan ticaretin başlatılmasına ilişkin bürokratik hazırlıklar 11 Mayıs 2026 itibarıyla tamamlanmıştır” dedi.

Dün, Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan’ın seçim kampanyası sırasında Başbakan Nikol Paşinyan’ın kulağına söylediği ve mikrofonun açık kalması nedeniyle duyulan “Türkler bugün açıyor” sözleri, birçok kişi tarafından 33 yıldır kapalı olan Alican/Margara sınır kapısının açılacağı olarak yorumlandı. Ancak bir süre sonra Paşinyan açıklama yaparak, Mirzoyan’ın Türkiye-Ermenistan arası ticaretin belgelendirme prosedürlerinde değişiklik yapıldığını ve bundan sonra Türkiye’den malların “doğrudan” Ermenistan’a gönderilebilmesinin önünün açıldığını haberini verdi.

Bu sabah da Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli X hesabından bir açıklama yaparak, gelişmeleri onayladı. Keçeli’nin açıklaması şöyle:

“Ülkemiz ile Ermenistan Arasında Doğrudan Ticaretin Başlatılması Hakkında: Ermenistan ile 2022 yılından bu yana devam eden normalleşme sürecimiz çerçevesinde atılan güven artırıcı adımlar kapsamında, ülkemiz ile Ermenistan arasında doğrudan ticaretin başlatılmasına ilişkin bürokratik hazırlıklar 11 Mayıs 2026 itibarıyla tamamlanmıştır. İki ülke arasındaki ortak sınırın açılmasına yönelik gerekli teknik ve bürokratik çalışmalar ise halen devam etmektedir.

Hayata geçirilen yeni düzenleme sayesinde Türkiye’den üçüncü bir ülkeye, oradan da Ermenistan’a giden veya aynı güzergahı kullanarak gelen malların nihai varış veya çıkış noktasının “Ermenistan/Türkiye” şeklinde yazılabilmesi mümkün hale gelmiştir. Güney Kafkasya’da kalıcı barış ve refahın güçlendirilmesi yönünde yakalanan tarihi fırsatın ışığında Türkiye, bölgede iktisadi münasebetlerin geliştirilmesine ve iş birliğinin tüm bölge ülkeleri ile halklarının yararına daha da ilerletilmesine katkı sunmaya devam edecektir.”

Ermenistan: Önemli adım

Öte yandan, Ermenistan Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Ani Badalyan da sosyal medyasından bir açıklama yaptı ve doğrudan ticaret adımının iki ülke arasında tam ve normal ilişkilerin geliştirilmesi yolunda önemli bir adım olduğunu söyledi.

“Türkiye’nin Ermenistan Cumhuriyeti ile ikili ticaretteki kısıtlamaları kaldırma kararını memnuniyetle karşılıyoruz; bu, Ermenistan-Türkiye normalleşme sürecinin bir diğer sonucudur.”

Bu karar, iki ülke arasındaki ticaret ve iş bağlarını genişletmek, bölgedeki ekonomik bağlantıyı geliştirmek ve barış ve refahı sağlamak açısından büyük önem taşıyor.

Bunun, iki ülke arasında tam ve normal ilişkilerin geliştirilmesi yolunda önemli bir adım olduğunu ve mantıksal olarak Ermenistan-Türkiye sınırının açılması ve diplomatik ilişkilerin kurulmasıyla takip edilebileceğini vurguluyoruz.”

