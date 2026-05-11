Zelenski’nin Ermenistan ziyareti Moskova’yı kızdırdı

“Erivan’dan açıklama bekliyoruz”

Rusya, geçen hafta Ermenistan’ı ziyaret eden Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski’nin açıklamaları nedeniyle Erivan yönetimine tepkisini sürdürüyor.

Ukrayna liderinin Erivan’da Rusya’ya yönelik “terör tehdidi” içeren açıklamalar yaptığını savunan Kremlin, Ermenistan’ın Moskova Büyükelçisi’ni Rusya Dışişleri Bakanlığı’na çağırmıştı.

Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov pazar günü gazeteci Pavel Zarubin’e yaptığı açıklamada, Ermenistan’ın bu “Rus karşıtı” sözlere neden tepki göstermediğine dair Erivan’dan açıklama beklediklerini söyledi.

Peskov, bu tarz söylemlere alan açılmasını Erivan-Moskova ilişkilerinin ruhuna aykırı gördüklerini vurguladı. Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan’ın bu söylemleri niye dengelemeye çalışmadığını sorguladıkları mesajını verdi.

Peskov, Erivan’ın kendi dış politikasını belirlemeye hakkı olduğuna inandıklarını ancak Rusya karşıtı bir çizgi izlemesini istemediklerini belirtti.

Rus devletine bağlı RT, bu ifadeleri haberleştirirken 2018’de Paşinyan’ın iktidara gelmesiyle Moskova-Erivan ilişkilerinin soğumaya başladığını hatırlattı.

Haberde, Ermenistan’ın Azerbaycan’a kaybettiği Karabağ Savaşı sırasında kendisine destek vermediği gerekçesiyle Moskova’yı suçladığı da ifade edildi.

“Geleceği İnşa Etmek: Avrupa’da Birlik ve İstikrar” temasıyla 4-5 Mayıs’ta Erivan’da düzenlenen Avrupa Siyasi Topluluğu 8. Zirvesi’ne 40’ı aşkın Avrupa lideriyle birlikte Zelenski de katılmıştı.

Sonrasında yine Erivan’da yapılan ilk AB-Ermenistan Zirvesi, “Rusya’dan kopuş” yorumlarına yol açmıştı.

Bu zirvenin sonuç bildirgesinde zirvenin Brüksel-Erivan ilişkileri için “tarihi bir dönüm noktası” olduğu belirtilmiş ve “İkili ilişkilerimizin derinleşmesi, Güney Kafkasya ve ötesinde barış, istikrar ve refaha yapılan yatırımdır” denmişti.

Zelenski’nin 9 Mayıs Zafer Günü’nde Moskova’da yapılan etkinliklere Erivan’dayken işaret ederek “Kızıl Meydan üzerinde drone’lar vızıldayabilir” demesi gündem olmuştu.

Moskova, Kiev yönetiminin böyle bir saldırıya girişmesi durumunda büyük bir misillemeyle karşılaşacağını bildirmişti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in de bir konuşma yaptığı tören sorunsuz geçti.

2008’den bu yana düzenli sergilenen silah, tank, zırhlı araç, insansız hava araçları (İHA), ağır silahlardan füze ve hava savunma sistemleri gibi askeri teknik araçların, bu sefer törende yer almaması dikkat çekti.

Putin, bu kararın yalnızca güvenlik gerekçesiyle değil, öncelikle ordularının Ukrayna’yı nihai olarak yenilgiye uğratmaya odaklanması gerektiği düşüncesiyle alındığını ifade etti.

Independent Türkçe, RT, Reuters, AA

