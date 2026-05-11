Evinden tarihi kılıç, kama ve tabanca çıktı: Gözaltına alındı

Tekirdağ’ın Kapaklı ilçesinde evinde 1’inci Dünya Savaşı döneminden kaldığı değerlendirilen tabanca, kama ve kılıç bulunan C.Ç. (44), gözaltına alındı.

Kapaklı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı çalışmada, C.Ç.’nin evinde tarihi silahlar bulunduğu belirlendi.

Evde arama yapan polis, 1’inci Dünya Savaşı döneminden kaldığı değerlendirilen 2 revolver (altıpatlar) tabanca, 1915 yılına ait olduğu değerlendirilen kama ile üzerinde tuğra baskısı bulunan 100 yıllık olduğu belirtilen kılıç ile ruhsatsız 2 av tüfeği buldu.

Silahlara incelenmek üzere el konuldu. Şüpheli gözaltına alınırken, soruşturma sürüyor.

Cumhuriyet Gazetesi