Kardeş Türküler’den barış konseri; ‘Yan Yana’ temasıyla Harbiye’de

30 yılı aşkın süredir Anadolu’nun farklı kültürlerini müzik ve dansla buluşturan Kardeş Türküler, 11 Haziran’da Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu’nda konser verecek. Barış vurgusuyla ve ‘Yan Yana’ temasıyla düzenlenecek gecede çok sayıda sanatçı ve kültür topluluğu da sahnede olacak

Kardeş Türküler, 11 Haziran Perşembe akşamı Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda dinleyiciyle buluşacak. Saat 21.00'de başlayacak konser, müziğin yanı sıra barış, dayanışma ve birlikte yaşam vurgusuyla dikkat çekiyor.

Grup, gelenekselleşen Harbiye konserlerini bu yıl “Yan Yana” temasıyla sürdürecek. Konserde Candan Erçetin, Mine Koşan, Songül Öden, Deniz Barut ve Erol Babaoğlu da sahne alacak.

Geceye ayrıca İstanbul Kafkas Kültür Derneği, Kırşehir Belediyesi Abdallar Topluluğu, Sayat Nova Korosu ve Boğaziçi Üniversitesi Folklor Kulübü performanslarıyla eşlik edecek.

Türkçe, Kürtçe, Ermenice, Çerkesçe, Arapça ve Süryanice eserlerin yer alacağı konser, Anadolu’nun kültürel çeşitliliğini müzik ve dans aracılığıyla sahneye taşıyacak.

Konser öncesi açıklama yapan grup, “Savaşların gürültüsüne karşı müzikle sesimizi yükseltmek, karanlığa karşı umudu büyütmek için bir araya geleceğiz” ifadelerini kullandı.

Kardeş Türküler, konseri yalnızca bir müzik etkinliği değil; “yan yana gelmenin, birlikte söylemenin ve birlikte nefes almanın alanı” olarak tanımladı. (KÜLTÜR SANAT SERVİSİ)

