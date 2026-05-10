Diyarbakır’da ‘Barış Forumu’ başlıyor; AKP, MHP ve CHP’ye de davet

DEM Partili Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi’nin düzenleyeceği “Toplumsal Barış ve Özgürlük Forumu” 12 Mayıs’ta başlıyor. Beş gün sürecek forum için AKP, CHP ve MHP temsilcilerine de davet gönderildi

Artı Gerçek – DEM Partili Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenecek “Toplumsal Barış ve Özgürlük Forumu”, 12-16 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Beş gün sürecek forumda panel, söyleşi, atölye ve kültür-sanat etkinlikleri düzenlenecek.

Forumun açılış programı, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Ali Emiri Salonu’nda yapılacak. Açılışta Diyarbakır Büyükşehir Belediye Eş Başkanı Ayşe Serra Bucak Küçük, DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan ve Veysi Aktaş konuşma yapacak.

Forum programına ilişkin ANKA’ya değerlendirmelerde bulunan Bucak, etkinlik kapsamında toplumsal barış, demokratik çözüm, kadın özgürlüğü, ekoloji, kültür, dil, hafıza ve yerel demokrasi başlıklarının ele alınacağını söyledi.

Diyarbakır’ın geçmişte çok sayıda barış ve toplumsal mücadele buluşmasına ev sahipliği yaptığını belirten Bucak, kentin bu alanda önemli bir deneyime sahip olduğunu ifade etti.

40’TAN FAZLA ATÖLYE DÜZENLENECEK

Forum boyunca kentin farklı noktalarında 40’tan fazla atölye çalışması gerçekleştirilecek. Yerel yönetimlerin barışın inşasında önemli bir rol üstlenmesi gerektiğini söyleyen Bucak, yaklaşık 1,5 yıldır devam eden çözüm sürecine toplumsal katkı sunmayı hedeflediklerini kaydetti.

Forumun yalnızca siyasi aktörlerin değil toplumun tüm kesimlerinin söz söyleyebileceği bir alan olmasını istediklerini belirten Bucak, çocukların, kadınların ve gençlerin barışa dair görüşlerinin tartışılmasının önemine dikkat çekti.

AKP, CHP VE MHP’YE DAVET

Diyarbakır’daki siyasi partiler ve sivil toplum kuruluşlarını ziyaret ettiklerini aktaran Bucak, AKP, CHP ve MHP temsilcilerinin de foruma davet edildiğini söyledi. Bucak ayrıca “Hevler, Duhok valilerine de davetiyeler yolladık” dedi.

Forum kapsamında anayasal tartışmaların da yürütüleceğini belirten Bucak, Kürt-Türk ilişkilerinin anayasal zeminde ele alınmasını istediklerini ifade etti.

Türkiye’den ve yurtdışından akademisyenler, sanatçılar ve farklı toplumsal kesimlerden temsilcilerin katılacağı forumda kadın özgürlüğü, gençlik, kültür-sanat ve yerel demokrasi başlıklarında çok sayıda etkinlik düzenlenecek.

Bucak, aötlyelere dair şunları söyledi:

“Sokak futbolundan tutalım, çocuklarla barışı konuşmaya kadar kadın perspektifinden, jineoloji perspektifinden, jineoloji ve kadın akademisinin yapacağı bir barış atölyesi olacak. Yine Sinebir Amed Tiyatrosu ve çeşitli sanat disiplinleri bir arada olacak. Yine yurt dışından bir sanat topluluğu kapanış konserlerinde farklı dillerde yası, barışı anlatan bir konser verecek. Yani çeşitli konuları çok farklı kesimlerle, farklı bileşenler ve katmanlarla bir araya getireceğiz. Hrant Dink Vakfı 3 tane atölye yapacak.” (HABER MERKEZİ)

