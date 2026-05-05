Ani Köprüsü nerede? Ani Köprüsü’nün tarihi…

Ermenistan’ın başkenti Erivan’da düzenlenen Avrupa Siyasi Topluluğu 8. Zirvesi’ne katılan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, burada Ermenistan Başbakanı Paşinyan ile gerçekleşen görüşmeye ilişkin paylaşımda bulundu. Görüşmede Ani Köprüsü’nün ortak restorasyonuna ilişkin mutabakat zaptının imzalandığını bildirdi. Peki, Ani Köprüsü nerede? Ani Köprüsü’nün tarihi…

ANİ KÖPRÜSÜ NEREDE?

Ani Köprüsü, Kars şehir merkezine yaklaşık 45 kilometre uzaklıkta, Arpaçay Nehri üzerinde yer alıyor. Köprü, Türkiye ile Ermenistan sınırını oluşturan nehir üzerinde bulunması nedeniyle hem coğrafi hem de tarihi açıdan büyük önem taşıyor.

Ani Antik Kenti’nin hemen girişinde konumlanan bu yapı, geçmişte iki ülke arasında değil, farklı medeniyetler arasında bir bağ işlevi görüyordu.

ANİ KÖPRÜSÜ’NÜN TARİHİ

Ani Köprüsü’nün yapım tarihi kesin olarak bilinmese de, çoğu tarihçi köprünün 10. yüzyıl sonları ile 11. yüzyıl başlarında inşa edildiğini düşünüyor. Bu dönem, Ani’nin Bagratlı Krallığı döneminde altın çağını yaşadığı yıllara denk geliyor.

Köprü, İpek Yolu üzerinde önemli bir ticaret geçidi olarak kullanıldı. Tüccarlar, kervanlar ve yolcular bu köprü üzerinden geçerek Ani şehrine ulaşıyordu. Bu yönüyle yapı, sadece bir ulaşım aracı değil, aynı zamanda ekonomik ve kültürel etkileşimin de merkezlerinden biriydi.

MİMARİ ÖZELLİKLERİ VE BUGÜNKÜ DURUMU

Kesme taştan inşa edilen Ani Köprüsü’nün günümüze yalnızca bir kısmı ulaşabilmiş durumda. Köprünün büyük bölümü zamanla yıkılmış olsa da ayakta kalan kalıntılar bile dönemin mühendislik anlayışını gözler önüne seriyor.

Bugün köprü, aktif olarak kullanılmasa da ziyaretçilerin yoğun ilgi gösterdiği tarihi yapılar arasında yer alıyor. Özellikle fotoğraf tutkunları ve tarih meraklıları için eşsiz bir manzara sunuyor.

ANİ KÖPRÜSÜ NEDEN ÖNEMLİ?

İpek Yolu üzerinde stratejik bir geçiş noktası olması

Orta Çağ ticaretinin önemli merkezlerinden biri olan Ani’ye giriş sağlaması

Türkiye-Ermenistan sınırında yer alması nedeniyle siyasi ve kültürel sembol taşıması

Günümüze ulaşan nadir tarihi köprü örneklerinden biri olması

