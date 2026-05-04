Mustafa Keser, sahnede anlattığı fıkra sonrası konserinin iptal edildiğini duyurdu: ‘Yazıklar olsun!’

Mustafa Keser’in bir konserinde anlattığı fıkra nedeniyle başlayan tartışmalar, Kayseri’de planlanan konserinin iptal edilmesine yol açtı. Sanatçı, sosyal medyada kendisine yöneltilen eleştirilere sert sözlerle yanıt verdi.

Öte yandan Keser, kendisini hedef alan AKP Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu’na da sert bir dille tepki gösterdi.

KESER’DEN AKP’Lİ ÇOPUROĞLU’NA: “BU KAFAYLA MI MEMLEKETE HİZMET VERECEK?”

“KAYSERİ KONSERİM SALON YETKİLİLERİ TARAFINDAN İPTAL EDİLDİ”

Sanatçı,sahnede fıkra anlatırken kullandığı “Kayseriliyle Yahudinin farkı mı var oğlum” sözlerine gelen tepkiler üzerine açıklama yaptı.

Keser, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Saygıdeğer Kayserililer, Birkaç günden beri sosyal medyada, sahne programımda anlattığım bir fıkrada Kayserililere hakaret ettiğime dair tepkiler hakaretler yayınlanmakta. Çok şükür ki anlattığımın ne manaya geldiğini, okuduğunu anlayan aklı başında insanlar da var. Onlar da gösterilen menfi tepkiye karşılık olumlu tepkilerini yazmışlar. Onlara da teşekkürlerimi iletiyorum.

Allah’a şükür aklım başımda. Ben sahne adamıyım. Herhangi bir memleketin insanlarına ne diye hakaret edeyim? Deli miyim ben? Neden hakaret edip, ayağıma kurşun sıkıp, ekmeğimle oynayayım. Yersiz tepki gösteren arkadaşlar sevinebilir. 15 Mayıs Kayseri konserim salon yetkilileri tarafından iptal edildi. Allah’a şükür ülkemin her köşesinde sevenim var. Günümüz ekonomik koşullarında birçoğu beni canlı olarak izlemek için gece mekanlarına gelip 8.000-10.000€ verecek durumu yok maalesef. Bu sebeple salon konserlerini düzenleme kararı aldım.

“YAZIKLAR OLSUN”

İnsanlar beni düşük bir ücretle seyretme imkânı bulsun istedim. Bu konserlerden kendime gelir de sağlamıyorum. Hatta bazılarından zarar bile ettim. Salon konserlerinin bilet fiyatlarını ulaşım, konaklama, teknik donanımlar, teşrifat, güvenlik, sağlık hizmetleri, reklam vb. giderleri karşılayacak şekilde düzenliyorum. Bu hizmeti 81 yaşında, hiçbir kurum veya kuruluştan destek almadan tamamen kendi bütçem ile halka sunmaya çalışıyorum.

Benim için önemli olan kısmı şudur ki, yanımda çalışan 20 müzisyen ve sahne görevlileri var. Dolaylı yoldan her bir konser için çoluk çocuk 150 kişi benden ekmek yiyor. Çalışan arkadaşlarımın ekmekleriyle oynadıkları için sevinsinler, hatta gurur duysunlar. Yazıklar olsun. Kayseri’de birçok arkadaşım ve aile dostlarım var. Onlar da duruma üzüldüler.

“MENFİ TEPKİ GÖSTERENLERİN İÇİNDE BİR DE KAYSERİ MİLLETVEKİLİ VAR”

Menfi tepki gösterenlerin içinde bir de Kayseri milletvekili var. Kayseri halkı adına üzüldüm. Hatta kendi adıma da üzüldüm. Biliyorsunuz, milletvekilleri seçildikten sonra “Ben artık bütün milletin vekiliyim, her yer için hizmet vereceğim” diye beyanatta bulunurlar. Hiç alakası yokken konuyu getirip dini değerlere dayandıracak kadar akıl yoksunu, okuduğunu veya dinlediğini anlamayan espri fakiri bir insanın benim için mecliste hizmet veriyor olmasından da üzüntü ve endişe duydum. Bu kafayla mı memlekete hizmet verecek? Allah bizi korusun.

Burada özür dileyecek bir durum olsa on kere de özür dilerim. O erdeme de sahibim. Ne var ki özür dilenecek bir durum yok. Size sahnede anlattığım fıkranın tamamının videosunu yayınlıyorum. Lütfen dikkatle izleyin ve dinleyin. Takdir sizin. Saygılarımla.”

AKP’Lİ ÇOĞUROĞLU: “DİNİMİZLE ALAY ETMEK…”

AKP Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Keser’i eleştirmiş ve şu ifadeleri kullanmıştı:

“Dinimizle alay etmek de Kayseri’ye ve Kayserililere laf söylemek de kimsenin haddi değildir. Bu hadsiz ve seviyesiz ifadeleri esefle kınıyorum.”

MHP’Lİ ERSOY: “SANATÇI İLE SOYTARILIĞI KARIŞTIRIRSANIZ…”

MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy ise sanatçının AKP’li Çopuroğlu’na yanıt vermesini şu sözlerle eleştirdi:

“Mustafa Keser 81 yaşında bir şahıs ağırlığını da taşıyabilmelidir. Sanatçı ile soytarılığı karıştırırsanız Kayserili hemşerilerimiz de devlet ile millet arasında köprü görevi gören ve halkın sözü ve sözcüsü olan milletvekilimiz de sana anladığın ve hak ettiğin tepkiyi gösterir. Sen Kayseri’den ve Kayserililerden bu gereksiz polemikler için özür dileyeceğin yerde konuyu kişiselleştirerek milletvekilimize saygısızlık ve hadsizlik yapmaya devam ediyorsun. Milletvekilimiz sana aklının zekatını verse bir ömür geçinirsin! Sana buradan bak bende el artırarak yazıyorum ki ben sözümü tutarım beni tanıyanlar iyi bilir. Bu saatten sonra sen Kayseri’de hiçbir programa biz nefes alıyorken çıkamayacaksın. Yok ben çıkarım diyorsan bende sana diyorum ki; yok burası Kayseri burada oyun bozulur.”

