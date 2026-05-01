Azerbaycan, Avrupa Parlamentosunun kararı nedeniyle Avrupa Birliği’ne nota verdi Azerbaycan, Avrupa Parlamentosunun (AP) kabul ettiği bir kararda yer alan Azerbaycan’a yönelik “asılsız ve önyargılı” ifadeler nedeniyle Avrupa Birliği’ne (AB) nota verdi.

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, AP’nin dün kabul ettiği karar dolayısıyla AB’nin Bakü Büyükelçisi Marijana Kujundzic’in Bakanlığa çağrıldığı bildirildi.

Görüşmede, AP’nin kabul ettiği karardaki ifadelerin kesin dille kınandığı ve Kujundzic’e Azerbaycan’ın notasının verildiği kaydedildi.

Söz konusu karardaki değerlendirmelerin gerçekleri çarpıttığı, objektiflik ilkelerine, devletlerin egemenliği ile toprak bütünlüğüne saygı yükümlülüklerine aykırı olduğu vurgulanan görüşmede, AP’nin bu tutumunun bölgede normalleşme sürecine ve Azerbaycan ile AB arasındaki ilişkilerin geleceğine olumsuz etki ettiği belirtildi.

AP’nin kararındaki Karabağ’ın Ermeni sakinlerinin geri dönüşüne ilişkin çağrıların Azerbaycan’ın iç işlerine müdahale niteliği taşıdığı ifade edildi.

Azerbaycan’ın 2023’te Karabağ’daki Ermeni vatandaşlara ülkeye entegrasyon önerisinde bulunduğu hatırlatılarak Ermenilerin buna rağmen bölgeyi gönüllü olarak terk ettiği, aksi yönündeki açıklamaların gerçeği yansıtmadığı kaydedildi.

Görüşmede ayrıca, AP’nin kararında “savaş esirleri” olarak sunulan Ermeni kökenli kişilerin serbest bırakılmasına yönelik çağrıların hukuki açıdan kabul edilemez olduğu belirtildi.

Azerbaycan’ın insani yaklaşım sergileyerek çok sayıda tutukluyu serbest bıraktığı, güven artırıcı adımlar attığı, hakkında mahkeme kararı bulunan kişilerin ise terör, sabotaj ve savaş suçları dahil ağır suçlardan hüküm giydiği hatırlatıldı.

“Kültürel ve dini mirasın yok edilmesi” iddialarının da tamamen asılsız ve kabul edilemez olduğu vurgulanan görüşmede, işgal döneminde Azerbaycan’ın kültürel ve dini mirasının geniş çapta tahrip edilmesine Avrupa kurumlarınca yeterli önem verilmediğine dikkat çekildi.

AB’ye, Azerbaycan’la ilişkilere ve bölgede barış ile normalleşme sürecine zarar veren bu tür adımların önlenmesi için çağrı yapıldı.

Azerbaycan Milli Meclisi, Avrupa Parlamentosu ile tüm ilişkilerini durdurdu

Milli Meclis tarafından kabul edilen kararda, AP’nin Azerbaycan’a karşı açık ve yapıcı diyalogdan yana olmadığı ve “yıkıcı tutum” sergilediği belirtildi.

AP’nin faaliyetlerinde uluslararası hukuk normları ile adalet anlayışını göz ardı ettiği kaydedilen metinde, söz konusu kurumun, Azerbaycan topraklarının Ermenistan tarafından 30 yıl işgal altında tutulmasına, yerleşim yerlerinin ve kültürel mirasın tahrip edilmesine, etnik temizlik ve 1 milyondan fazla kişinin yerinden edilmesine karşı “duyarsız kaldığı” vurgulandı.

Ayrıca Avrupa Birliği (AB)-Azerbaycan Parlamenter İşbirliği Komitesi ile Euronest Parlamenter Asamblesinin, Azerbaycan’a karşı baskı ve müdahale aracı haline getirildiği ifade edildi.

Milli Meclisin kararında, AP’nin lobi gruplarının etkisinde kaldığı, Azerbaycan karşıtı ve İslam karşıtı bir yapıya dönüştüğü belirtildi.

Kararda, AP’nin yaklaşımının yalnızca Azerbaycan-AB ilişkilerine değil, Güney Kafkasya’da kalıcı barış çabalarına da zarar verdiği ve bölgede gerilimi artırma riski taşıdığına işaret edildi.

Bu çerçevede Milli Meclis, Avrupa Parlamentosu ile tüm alanlardaki işbirliğinin durdurulmasına, AB-Azerbaycan Parlamenter İşbirliği Komitesindeki faaliyetlerin sonlandırılmasına ve Euronest Parlamenter Asamblesindeki üyeliğin sona erdirilmesine yönelik sürecin başlatılmasına karar verdi.

AP’de dün kabul edilen kararda Azerbaycan’a Karabağ’ı terk eden Ermenilerin geri dönüşünü sağlama çağrısında bulunulmuş, hapiste bulunan Ermenistan vatandaşlarının serbest bırakılması talep edilmişti.

Kararda ayrıca Ermenilere ait kültürel mirasın korunması çağrısı yer almıştı.

AA