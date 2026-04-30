Bartholomeos: Hristiyan olan Müslümanların sayısı artıyor

Fener Rum Patriği Bartholomeos, kendi iradesiyle Ortodoks Hristiyanlığa geçen Müslümanların sayısında artış olduğunu ifade etti.

Merkezi Avustralya’nın Melbourne kentinde olan Neos Kosmos isimli İngilizce-Yunanca yayın yapan haber portalının aktardığına göre Patrik Bartholomeos, 19 Nisan’da Fener semtindeki Patrikhane’de düzenlenen ayin sırasında yaptığı konuşmada, kilisesinin doğrudan misyonerlik faaliyetlerini reddettiğini ancak kendi isteğiyle din değiştirenlerde önemli bir artış kaydedildiğini belirtti.

Haberde Bartholomeos’un “Patriklik misyonerlik yapmıyor ve asla kimseyi din değiştirmeye zorlamıyor” dediği, öte yandan “özgür iradeleriyle” gelenlerin de geri çevrilemeyeceğini ifade ettiği aktarılıyor.

“Gençler içlerindeki boşluğu Ortodokslukla dolduruyor”

Bartholomeos’un sözlerini alıntılayan Neos Kosmos, Ortodoks Kilisesi’nin tüm insanlara açık olduğunu vurgulayan Patrik’in, genç ve eğitimli insanlar arasında Ortodoks inancına yönelme eğiliminin arttığına dikkat çektiğini ve bununla ilgili olarak “İçlerinde bir boşluk hissediyorlar ve bunu Hristiyanlıkta, özellikle de Ortodokslukla dolduruyorlar” dediğini okuyucuları ile paylaşıyor.

İstanbul’da Katoliklerin ve Evanjelik Hristiyanların da birçok Hristiyan olmayanı vaftiz ettiğini belirten Bartholomeos, Ortodoks Kilisesi’nin de önemli sayıda insanı kabul ettiğini ancak bunu ölçülü bir yaklaşımla yaptığını dile getirdi.

1991 yılından bu yana Fener Rum Ortodoks Kilisesi’nin ruhanî liderliğini yapan, 1940 Gökçeada doğumlu Patrik I. Bartholomeos, başında bulunduğu Kilise’nin kucaklayıcı vasfının, “Yunanlıları, Flamanları, Karpat-Rusları, Ukraynalıları, Fransızları, Korelileri ve akla gelebilecek herkesi kapsadığını” vurguladı.

KNA, DW

