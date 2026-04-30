500 yıl önce gemilerle taşınan İncil, bugün göçmen valizlerinde Avrupa’ya geri dönüyor

Bir zamanlar Avrupa’nın Afrika’ya taşıdığı İncil, bugün yalnızca ters yönde ilerlemiyor; dili, yorumu ve taşıyıcıları da değişiyor.

15’inci yüzyılda Portekiz’den yola çıkan misyoner gemileri Afrika kıyılarına ulaştığında amaç yalnızca yeni topraklar keşfetmek değil, Tanrı’nın mesajını “medeniyetle birlikte” taşımaktı. 500 yıl sonra tarih ironik bir tablo sunuyor: Avrupa’da kiliseler boşalırken, Afrika’da Hristiyanlık büyüyor ve bu kez İncil Afrika’dan Avrupa’ya doğru yol alıyor.

Avrupa’da kendini Hıristiyan olarak tanımlayanların oranı uzun süredir düşüşte. 29 Avrupa ülkesinde yapılan araştırmalar Hristiyanların yalnızca yaklaşık üçte birinin ayda bir kez kiliseye gittiğini gösteriyor. Tüm Avrupa’nın sekülerleştiğini söylemek eksik kalır ancak ortak eğilim dinin toplumsal belirleyiciliğinin zayıflaması yönünde.

Bu süreç yalnızca cemaatleri değil, din adamlarını da etkiliyor. Avrupa genelinde rahip ve papaz sayısı azalıyor, özellikle kırsal bölgelerde birçok kilise ayakta kalmakta zorlanıyor. Bu kiliselere Afrika (ve Asya) ülkelerinden din adamları ithal ediliyor.

Afrika’da kök salan Hıristiyanlık

Sahra altı Afrika’da ise bambaşka bir tablo var. Nijerya, Zambiya, Kenya ve Kongo gibi ülkelerde Hristiyanlık yalnızca nüfus oranlarıyla değil, ibadet pratiği ve topluluk bilinciyle de güçlü. Kilise, bireysel bir inanç alanı olmaktan ziyade toplumsal hayatın merkezinde duruyor. Sahra altı Afrika’da kendini Hristiyan olarak tanımlayanların büyük çoğunluğu haftada en az bir kez kiliseye gidiyor. Avrupa’da ise bu oran birçok ülkede yüzde 20’nin altına düşmüş durumda.

Afrika’daki dini canlılık tarihsel bir arka plana dayanıyor. Sömürge döneminde Avrupa güçleri İncil’i Afrika’ya taşırken misyonerlik çoğu zaman siyasi ve ekonomik hâkimiyetle iç içe ilerledi. Okullar ve hastaneler açıldı, İncil yerel dillere çevrildi. Ancak zorla vaftizler ve kültürel kopuşlar da bu sürecin parçasıydı. Meşhur söz bu çelişkiyi özetliyor:

Batılılar geldiklerinde ellerinde İncil, bizim elimizde topraklarımız vardı. Gözlerimizi kapayarak dua etmeyi öğrettiler. Gözlerimizi açtığımızda bizim elimizde İncil, onların elinde topraklarımız vardı.

Kıtaya ithal edilen Hristiyanlık Afrika’da yüzeysel kalmadı. Etiyopya Ortodoksluğu gibi kadim geleneklerden, yerel kültürle harmanlanmış modern Pentekostal hareketlere kadar geniş bir çeşitlilik oluştu. Bu dinamizm, aynı zamanda megakiliseler, “refah teolojisi” ve karizmatik liderlerin artan ekonomik gücü gibi tartışmalı alanları da beraberinde getirdi.

Bu dönüş sadece demografik bir kayma değil, bizzat Vatikan tarafından da tescil edilen stratejik bir yön değişimi. Nitekim Papa Leo’nun nisan ayında Kamerun, Cezayir ve Ekvator Ginesi’ni kapsayan son Afrika turu, Vatikan’ın gelecekteki ağırlık merkezinin artık Avrupa değil, Afrika olduğunu açıkça ilan eder nitelikteydi.

İncil’in dönüş yolculuğu

Bugün Avrupa, kendi misyoner mirasının beklenmedik bir sonucu ile karşı karşıya. Boşalan kiliseleri giderek daha fazla Afrikalı (ve Asyalı) din adamı ayakta tutuyor. Birçok Avrupa ülkesinde, özellikle kırsal bölgelerde görev yapan rahiplerin önemli bir kısmı Nijerya, Gana ya da Kongo kökenli.

Afrika’dan Avrupa’ya göç eden milyonlarca insan, inanç pratiklerini de beraberinde taşıyor. Paris, Londra, Brüksel, Berlin ve Roma gibi Afrikalı nüfusun yoğunlaştığı şehirlerde Afrika kökenli kiliseler hızla çoğalıyor. Başlangıçta göçmen topluluklara hitap eden bu yapılar, zamanla yerel cemaatlerle de temas kurmayı hedefliyor.

Afrikalı kiliselerin bir kısmı için bu süreç bilinçli bir misyon anlayışına dayanıyor. “Batı’nın kaybettiği inancı yeniden canlandırmak” fikri, özellikle Evanjelik ve Pentekostal çevrelerde açıkça dile getiriliyor. Sierra Leoneli tarihçi Jehu Hanciles, bu olguyu yalnızca “tersine misyonerlik” olarak değil, küresel Hristiyanlığın ağırlık merkezinin Batı’dan Küresel Güney’e kaymasının doğal bir sonucu olarak yorumluyor.

Ancak bu dönüş, kolonyal ilişkinin tamamen tersine döndüğü anlamına gelmiyor. Afrika kökenli kiliselerin önemli bir kısmı teolojik referanslarını, örgütlenme modellerini ve “başarı” ölçütlerini hâlâ büyük ölçüde Batı’da şekillenmiş Evanjelik ve Pentekostal geleneklerden alıyor. Bu durum, güç ilişkilerinin yalnızca yön değiştirdiği, ancak tamamen ortadan kalkmadığı daha karmaşık bir tablo çiziyor.

Avrupa ne ile karşı karşıya?

Afrika’dan gelen din adamları ile Avrupa toplumlarının karşılaşması Avrupa için sorunsuz bir uyum süreci vaat etmiyor. Afrika kökenli kiliselerin özellikle LGBT hakları, kürtaj ve cinsellik politikaları konusundaki muhafazakâr tutumları, oldukça sekülerleşmiş Avrupa toplumlarında ciddi tepkilerle karşılaşıyor. Bu kiliselerin “aşırı”, “geri” ya da “uyumsuz” olarak etiketlenmesi, gerilimin temel kaynaklarından biri.

Ancak bu süreçte Avrupa sadece bir “alıcı” konumunda değil. Avrupa’nın güçlü seküler yaşam biçimi, Afrika’dan gelen dindarlığı da kendi potasında dönüştürüyor. Genç kuşak Afrikalı göçmenler Avrupa’nın bireysel özgürlükler ve rasyonalizm odaklı ikliminden etkilenerek daha “liberal” bir teolojiye kayabiliyor.

Söz konusu dini yapıların yalnızca göçmenlere hitap eden kapalı alanlar olarak mı kalacağı, yoksa Avrupa’nın kültürel ve dini dokusunda daha kalıcı bir yer mi edineceği henüz net değil.

Değişen merkezler

500 yıl önce gemilerle taşınan İncil, bugün göçmen valizlerinde Avrupa’ya geri dönüyor. Geleceğin Avrupa’sında İncil belki yine aynı raflarda duracak; ancak onu okuyanlar ve yorumlayanlar artık yalnızca eski merkezlerden gelmeyecek. Avrupa’nın manevi manzarası, bir zamanlar “misyon sahası” olarak görülen kıtanın çocukları tarafından da şekillendirilecek.

Bu süreç tek taraflı bir “manevi fetih” değil. Avrupa’nın sekülerliği ile Afrika’nın dindarlığı arasındaki karşılaşma, her iki tarafı da dönüştüren, gerilimli ama kaçınılmaz bir yeniden yapılanma gibi gözüküyor.

*Bu içerik serbest gazeteci veya konuk yazarlar tarafından hazırlanmıştır. Bu içerikte yer alan görüş ve ifadeler yazara aittir ve Independent Türkçe'nin editöryal politikasını yansıtmayabilir.

