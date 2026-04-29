Asuman Bayrak’ın yeni kitabı “Çarşambanın Kötüsü” raflarda

Kitapseverlerin yayınlanmış “Kayıp Taşlar”, “Eğrelti Otları Şarkı Söyler Mi?”, “Yalnız Kadın Cinayetleri” kitaplarından tanıdığı Asuman Bayrak’ın yeni kitabı “Çarşambanın Kötüsü” Telos Yayıncılık etiketiyle okuyucularıyla buluştu.

Feminist Pazartesi dergisi kurucularından, gazeteci Asuman Bayrak, “Çarşambanın Kötüsü”nde, 2007 Nisan ayında geçen, toplumsal gerçeklikleri ve kadın cinayetlerini işliyor. Roman, üç gün boyunca çeşitli karakterlerin gözünden memleketin iç acıtıcı bir resmini çizerken, özel olanın politik olduğunu vurgulayarak, gerçeklerden hareket eden bir anlatı sunuyor.

Yazar, nisan ayının baharı kutlayan yüzünün ardındaki, üstü kapatılan gerçekleri; kadın dergisi çalışanları, polis muhabiri ve pazarcılar gibi farklı karakterler üzerinden aktarıyor.

NİSAN AYININ ÜSTÜ KAPATILAN GERÇEKLERİ

Sümer ve Babil takvimlerinde yılın ilk ayı nisan. Bu ayda ağaçların çiçeklenişi kutlanırken, aşk ve doğa kutsanır. Bir de üstü kapatılan gerçekleri var nisanın. Asuman Bayrak geri dönüşlerle, hatıralarla memleketin iç acıtıcı resmini çiziyor, 2007 Nisan’ın fotoğrafını çekiyor.

Nisanda üç gün boyunca, kadın dergisi çalışanlarından polis muhabirine, pazarda tezgâh açanlardan belgeselciye, çeşitli insanlarla tanışılıyor, birtakım olaylara ve romanın yazılış sürecine tanıklık ediliyor.

“Özel olan politiktir” ifadesini kullanan yazar gerçeklerden hareket ederken kendi gerçeğinin bilinci, hakikate ulaşma ve açık etme çabasıyla kaleme almış olup biteni. Yazar bir kadının boğazı kesilerek öldürülmesi ve siyasi cinayetleri ele alırken bir yandan da devletin rolü, iktidarın tavrı, güçlülerin ayak oyunlarını da anlatıyor.

Hrant Dink’in katledildiği gün İstanbul. İstanbul’da Tarlabaşı, Kasımpaşa yokuşları, Zirve Yayınevi’nde Hıristiyanların işkenceyle öldürüldüğü Malatya, Malatya’nın delisi, delikanlısı ve başrolde kadınlar. Tabloda belki siz de varsınız. Niçin olmasın?

YAZARIN DÖRDÜNCÜ KİTABI

Asunman Bayrak, ilk kitabı Kayıp Taşlar’da (Ayrıntı-2012) Habil’le Kabil’in kızkardeşleri Aklima ile Lebuda’nın hikâyesini anlattı. İkinci kitabı Eğrelti Otları Şarkı Söyler Mi? (Edebiyatist-2021) anneler ve kızları hakkında. Üçüncü kitabı, Yalnız Kadın Cinayetleri (Su Yayınları-2023) polisiye türünde. Son kitabı ise Çarşambanın Kötüsü (Telos-2026).

BirGün Gazetesi