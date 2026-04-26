Adatepe köyü, Birleşmiş Milletler (BM) Turizm Teşkilatı tarafından yürütülen “En İyi Turizm Köyü” kapsamında Türkiye’yi temsilen aday gösterildi. Peki, Adatepe Köyü Nerede? 2026 En İyi Turizm Köyü Adayı Adatepe nereye bağlı?

ADATEPE KÖYÜ NEREDE?

Adatepe Köyü, Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinde, Kazdağları’nın eteklerinde yer almaktadır. Ege Denizi’nin mavisi ile doğanın yeşilinin buluştuğu bu konum, köyü hem doğal hem de turistik açıdan benzersiz kılmaktadır.

ADATEPE KÖYÜ’NÜN MİMARİ ÖZELLİKLERİ

Köyün en dikkat çeken yönlerinden biri de mimarisidir. 19. yüzyıl Osmanlı-Rum mimarisini yansıtan taş evler, avlular ve Arnavut kaldırımlı sokaklar bugüne kadar bozulmadan ulaşmıştır.

Bu özellikleri sayesinde Adatepe, adeta bir açık hava müzesi görünümündedir.

ADATEPE KÖYÜ’NDE GEZİLECEK YERLER

Zeus Altarı (Ege manzarası sunan tarihi nokta)

Tarihi cami

Taş Mektep

Asırlık çınar ağaçları

Bu yapılar, ziyaretçilere geçmişle iç içe bir deneyim sunmaktadır.

