Deniz Berktay uyardı: Savaş uzadıkça Türkiye’ye baskı artacak

İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde Kültürpark’ta düzenlenen İZKİTAP – 7. İzmir Kitap Fuarı’nda konuşan Cumhuriyet Gazetesi yazarı Deniz Berktay, okuyucuları ile bir araya geldi. “Rusya, Ukrayna, İran ve Batı Çemberinde Türkiye” başlıklı söyleşi de yapan Berktay, Rusya-Ukrayna savaşı, Batı’daki siyasi kutuplaşma ve Patrikhane üzerinden yürütülen nüfuz mücadelesinin Türkiye’ye yansımalarını değerlendirdi.

Türkiye’nin iç ve dış politikasını yakından ilgilendiren başlıklara odaklanan söyleşiden öne çıkanlar şöyle:

“TÜRKİYE’NİN DENGELİ DIŞ POLİTİKA İZLEMESİ ZORLAŞACAK”

Batı dünyasının, savaşın devamı veya bitirilmesi konusunda Trump ve muhalifleri olarak ikiye bölündüğünü belirten Berktay, ABD’de Demokratların güç kazanması halinde Ukrayna savaşının uzayabileceğini ifade etti. Berktay, “Savaş bu şekilde sürdüğü müddetçe Türkiye üzerindeki her taraftan baskı artacak. Türkiye’nin daha tarafsız ve dengeli bir dış politika izlemesi biraz daha zorlaşacak.” uyarısında bulundu.

“PATRİKHANE TÜRKİYE’Yİ ABD’YE ŞİKAYET EDİYOR”

Küresel güç mücadelesinde dini kurumların bir araç olarak kullanıldığını savunan Berktay, ABD’nin Balkanlar’da kendine bağlı bir “ılımlı Ortodoksluk” yaratma çabasına dikkat çekti. Heybeliada Ruhban Okulu tartışmalarına değinen Berktay, şu ifadeleri kullandı:

“Fener Patrikhanesi okulu tekrar açtırmak için Trump’ın desteğini almaya çalışıyor ve Türkiye’yi ona şikayet ediyor. Amerika’nın Türkiye’ye ‘Fener Patriğinin Türk vatandaşı olma şartını kaldır’ baskısı yapmasının en önemli nedeni, Patrikhaneyi çok daha rahat kullanabilmektir.” “İstanbul’daki barış masasını İngiltere devirdi”

İngiltere ve Almanya gibi ülkelerin kendi askerlerini riske atmadan Rusya’yı zayıflatma politikası güttüğünü belirten Berktay, Türkiye’nin arabuluculuk çabalarının nasıl engellendiğini de hatırlattı:

“2022’nin mart ayında Türkiye’nin arabuluculuğuyla İstanbul’da taraflar bir araya gelmiş ve bir ön anlaşma imzalanmıştı. Ancak dönemin İngiltere Başbakanı Boris Johnson hemen Kiev’e giderek Zelenskiy’i Rusya ile müzakere yapmama konusunda ikna etti ve süreç çıkmaza girdi.”

Söyleşi sonunda yazarımız Deniz Berktay, Cumhuriyet Kitap standında kitaplarını imzaladı.

Cumhuriyet Gazetesi