ABD idamların infazında kurşuna dizmeyi geri getiriyor

ABD’de Donald Trump yönetimi idam cezalarını genişletmeyi ve infaz yöntemlerine kurşuna dizmeyi de eklemeyi planlıyor. İnfazlarda elektrikli sandalye ve gaz kullanımı da gündemde.

Federal hapishanelerde şimdiye kadar uygulanan zehirli iğnelere idam mangası, elektrikli sandalye ve gaz kullanımı da eklenebilecek.

Yeni düzenlemelerin amacının, belirli ilaçların temin edilememesi durumunda da Bakanlığın idam cezalarını infaz edebilmesini sağlamak olduğu belirtiliyor. Ürünlerinin infazlarda kullanılmak üzere cezaevlerine satılmasını reddeden ilaç şirketlerinin sayısı artıyor. Bunun nedenleri arasında Avrupa Birliği’nin (AB) uyguladığı ihracat yasağı da bulunuyor. Bu nedenle Amerikan hapishaneleri, çoğu zaman söz konusu ilaçların muadillerini üreten küçük ve daha az denetime tabi eczanelere yönelmek zorunda kalıyor.

ABD’de hâlâ en yaygın infaz yöntemi olan zehirli iğne, diğer yöntemlere kıyasla daha yüksek bir hata oranına sahip. Uygun bir damar bulunamaması nedeniyle infazların defalarca yarıda kesildiği oldu. Yöntemi eleştirenler ayrıca, otopsilere atıfta bulunarak hükümlülerin, kullanılan pentobarbital maddesi nedeniyle ölmeden önce boğulma benzeri acılar çektiğine işaret ediyor.

Eyalet düzeyinde değişen infaz uygulamaları

ABD’nin çeşitli eyaletleri son yıllarda eski infaz yöntemlerini yeniden yürürlüğe koydu ya da yeni yöntemler denedi. Alabama, 2024 yılında bir hükümlüyü yüz maskesi aracılığıyla azot solutulması yoluyla idam eden ilk eyalet oldu. Bu yöntem daha sonra Arkansas, Louisiana, Mississippi ve Oklahoma tarafından da benimsendi. Beş eyalette idam mangalarına izin verilirken Idaho’da Temmuz ayından itibaren bunun birincil infaz yöntemi olması planlanıyor.

Ülkede geçen yıl 15 yıl aradan sonra ilk kez bir kişi Güney Carolina’da kurşuna dizilerek idam edildi. Hükümlü, elektrikli sandalye ya da zehirli iğneyle daha yavaş ve daha acılı bir ölüm yaşayabileceğinden korktuğu için bu yöntemi kendisi seçti.

Adalet Bakanı’ndan Biden eleştirisi

Adalet Bakanı Todd Blanche, Cuma günü yaptığı açıklamada, Joe Biden hükümetinin aralarında teröristlerin, çocuk katillerinin ve polis katillerinin bulunduğu en tehlikeli suçlulara karşı en ağır cezayı vermeyi reddederek Amerikan halkını koruma görevini yerine getirmediğini iddia etti.

Blanche, Başkan Donald Trump yönetiminde Adalet Bakanlığının hukuku güçlendireceiğini ve mağdurların yanında duracağını söyledi.

ABD Adalet Bakanı Todd Blanche, 40 infaz kararından 37’sini müebbete çeviren Biden yönetiminin Amerikan halkını koruma görevini yerine getirmediğini öne sürdü Fotoğraf: Nathan Posner/Anadolu/picture alliance

Biden, görev süresinin sonuna doğru federal düzeyde verilen 40 idam kararından 37’sini müebbet hapse çevirmişti. Trump ise ilk başkanlık döneminde 2020 yılında federal düzeyde idam cezalarının infazına verilen 17 yıllık arayı sona erdirmişti. Görev süresinin son altı ayında 13 kişi idam edilirken bu sayı, son 120 yılda herhangi bir ABD başkanının görev döneminde gerçekleştirilen en yüksek infaz rakamı oldu. Trump, geçen yıl ikinci kez başkanlık koltuğuna oturduğu ilk gün de idam cezasının genişletileceğini duyurmuştu.

Üç hükümlü idamı bekliyor

Federal düzeyde şu anda yalnızca üç erkek infazı bekliyor. Bunlar; 2015 yılında Boston Maratonu’na yönelik saldırı nedeniyle mahkum edilen Dzhokhar Tsarnaev, 2017’de Güney Carolina’daki bir kilisede dokuz kişiyi öldürmekten hüküm giyen Dylann Roof ve 2023’te Pittsburgh’daki bir sinagogda 11 kişiyi öldürmekten mahkum olan Robert Bowers. Bu hükümlüler için henüz bir infaz tarihi belirlenmiş değil.

ABD’de idam cezası çoğu durumda eyalet düzeyinde uygulanıyor, ancak bazı ağır suçlar için federal hukuk kapsamında da verilebiliyor. 50 eyaletin 23’ünde idam cezası tamamen kaldırılmış durumda; üç eyalette ise infazlara moratoryum (infazların askıya alınması) uygulanıyor.

AFP,Reuters/SÖ,JD

Deutsche Welle