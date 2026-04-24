Sevag ve Garabet Balıkçı, mezarları başında anıldı

“Bugün burada yaptığımız sadece bir anma değil; Ermenilerin 111 yıldır süren adalet arayışının bir parçasıdır ve bu topraklarda yaşayan herkes içindir.”

Batman Kozluk’ta 24 Nisan 2011’de zorunlu askerlik görevini yaparken er Kıvanç Ağaoğlu’nun silahından çıkan kurşunla hayatını kaybeden Sevag Şahin Balıkçı ile 2022’de aynı tarihte yaşamını yitiren babası Garabet (Garbis) Balıkçı, bugün Şişli Ermeni Mezarlığı’ndaki mezarları başında anıldı.

Saat 14.00’da düzenlenen anma törenine Peder Nareg Değirmenciyan riyaset etti.

Törende Balıkçı’nın annesi Ani Balıkçı ve kız kardeşi Lerna Balıkçı’nın da aralarında bulunduğu katılımcılar dualar etti.

Agos Gazetesi’nden İşhan Erdinç’in haberine göre, Nor Zartonk İnisiyatifi’nden Nişan Güreh, mezar başında yapılan törenin ardından bir konuşma yaptı.

“Başka Hrantlar, başka Maritsalar olmasın diye”

Güreh açıklamasında, şöyle dedi:

15 yıldır olduğu gibi, bu yıl da bir adalet talebimizi usanmaksızın dillendirmek için yine Şişli Ermeni Mezarlığı’ndayız. Yıllar süren yargılamalar boyunca deliller karartıldı, tanıklara baskı yapıldı, mahkemeler tiyatro salonlarına döndü. Buna rağmen sokaklarda ve anmalarda adalet mücadelesi devam etti. Garabet Balıkçı’nın dediği gibi, ‘Başka Sevaglar yaşanmasın’ diye verdiğimiz bu adalet mücadelesi başka Hrantlar, başka Maritsalar olmasın diye de verildi. Bu mücadele sayesinde kışlalarda yaşanan başkaca şüpheli asker ölümlerinin önüne geçildi.

Bugün burada yaptığımız sadece bir anma değil; ayrıca Ermenilerin 111 yıldır süren adalet arayışının bir parçasıdır ve bu topraklarda yaşayan herkes içindir. 111 yıldır süregelen adaletsizlikler sadece Ermenileri değil bu topraklardaki diğer halkları da etkiledi. Bu adaletsizliğin müsebbibi olan muktedirler her zaman adalet mücadelelerini ezmek istediler. Adaletsizlik onları daha güçlü ve pervasız kılarken, yaptıkları çoğu zaman yanlarına kar kaldı. Şüphesiz ki biz, bir arada kendi adalet taleplerimizi birleştirmedikçe, gelecekte de yanlarına kar kalmaya devam edecek. Pervasızların yönettiği bir dünyada adalet mücadelesi zordur; ama her zaman Garabet Balıkçı’nın sözünü aklımızda tutacağız ve başka adaletsizliklerin olmaması için mücadeleye devam edeceğiz. Çünkü biliyoruz ki adalet olmadan kardeşlik olmaz, barış olmaz, refah olmaz.

Ne olmuştu?

Ani ve Garabet Balıkçı, ellerinde çocukları Sevag Balıkçı’nın fotoğrafıyla, (Kaynak: Agos Gazetesi).

Sevag Balıkçı, tezkeresine 20 gün kala, karakol çevresine çit örme görevi sırasında öldürüldü. Baba Garabet Balıkçı ise 24 Nisan 2022 sabahı, kabristana gitme hazırlığındayken evinde geçirdiği rahatsızlık sonucu hayatını kaybetti.

Sevag Balıkçı’nın öldürülmesiyle ilgili dava, Diyarbakır 2. Hava Kuvvet Komutanlığı Askeri Mahkemesi’nde açıldı ve yaklaşık iki yıl sonra sonuçlandı. Mahkeme, 26 Mart 2013’te Kıvanç Ağaoğlu’nu “bilinçli taksirle insan öldürmek” suçundan 4 yıl 5 ay 10 gün hapis cezasına çarptırdı. Karakolda görevli Astsubay Sadrettin Ersöz ise “görevi ihmal” suçundan 5 ay hapis cezası aldı; hükmün açıklanması geri bırakıldı.

Balıkçı ailesinin itirazı üzerine dosya Askeri Yargıtay’a taşındı. Yargıtay, yerel mahkeme kararını usulden bozarak dosyayı iade etti. Ancak yeniden yargılama sürerken, 15 Temmuz Darbe Girişimi’nin ardından çıkarılan 668 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile askeri yargı kaldırıldı. Bu nedenle dosya, Balıkçı’nın öldürüldüğü yere, Kozluk’a gönderildi. Yargılamaya 8 Şubat’ta Kozluk Asliye Ceza Mahkemesi’nde yeniden başlandı. Ağaoğlu, 16 yıl 8 ay hapis cezası aldı.

Olayın tanıklarından Halil Ekşi, ilk ifadesinde Ağaoğlu’nun Balıkçı’yı kasten öldürdüğünü söyledi, sonrasında ise ifadesini değiştirerek olayın şakalaşma sonucu meydana geldiğini belirtti. Balıkçı ailesinin itirazı üzerine yeniden ifade veren Ekşi, baskı altında ifadesini değiştirdiğini açıkladı. Bunun üzerine Aydın’da Ekşi hakkında “yalancı tanıklık” suçundan dava açıldı. Aynı dosyada, Ekşi’yi tehdit eden Kıvanç Ağaoğlu’nun akrabası Bülent Kaya da “yalan tanıklığa azmettirme” suçlamasıyla yargılandı. Aydın 3. Asliye Ceza Mahkemesi, 16 Aralık 2015’te Halil Ekşi’ye 2 yıl 1 ay, Bülent Kaya’ya ise 2 yıl 13 ay hapis cezası verdi. (TY)

