Papa: “Savaşta öldürülen Lübnanlı çocuğun fotoğrafını yanımda taşıyorum”

Papa Leo, geçen yıl Lübnan ziyaretinde kendisini “Papa Leo Hoş Geldiniz” pankartıyla karşılayan Müslüman çocuğun son çatışmalarda öldürüldüğünü açıkladı.

Katolik dünyasının ruhani lideri Pope Leo XIV, dört Afrika ülkesini kapsayan ziyaretinin ardından Roma’ya dönerken uçakta yaptığı açıklamada, geçen yıl Lebanon ziyaretinde kendisini karşılayan Müslüman bir çocuğun fotoğrafını yanında taşıdığını söyledi.

Papa, çocuğun son çatışmalarda öldürüldüğünü açıkladı:

“Lübnan ziyareti sırasında orada ‘Papa Leo Hoş Geldiniz’ yazılı bir pankart ile bekleyen bir Müslüman çocuğun fotoğrafını taşıyorum. O, bu savaşın son aşamasında öldürüldü. Pek çok insani durum var ve bence biz bu terimlerle düşünmeyi bilmeliyiz.”

Papa aynı açıklamada ABD ile İran arasında savaşı sona erdirmeyi amaçlayan görüşmelerin sürdürülmesini istedi ve çatışmalar nedeniyle İran halkının ağır bedel ödediğini söyledi:

“Barış için diyaloğun sürmesini teşvik ediyorum. Tüm taraflar barışı ilerletmek, savaş tehdidini ortadan kaldırmak ve uluslararası hukuka saygı göstermek için her türlü çabayı göstermeli. İran’da masum insanlardan oluşan bütün bir halk acı çekiyor.”

Papa Leo, savaşa ilkesel olarak karşı olduğunu da vurguladı:

“Bir din adamı olarak savaştan yana olamam. Herkesi nefret ve bölünmeden değil, barış kültüründen doğan çözümler aramaya çağırıyorum.”

Papa’nın açıklamaları, ABD Başkanı Donald Trump ile son dönemde yaşadığı sert polemiğin ardından geldi. Trump, ABD-İsrail’in İran’a yönelik askeri operasyonunu eleştiren Papa’ya sosyal medyada uzun bir mesajla yüklenmişti.

