Büyükada Rum Yetimhanesi Vakfı seçimi iptal edildi

2022 yılında çıkan yönetmelikle gerçekleştirilen Azınlık Vakıfları Seçimleri’nde Rum toplumu açısından en sancılı süreç Büyükada Rum Yetimhanesi Vakfı seçiminde yaşandı. Yargıya taşınan seçim için mahkeme iptal kararı verdi.

İşhan Erdinç

Büyükada Rum Yetimhanesi Vakfı seçimi için Dimitri Karakaş başkanlığındaki yönetim kurulu, Resmi Gazete’de yayınlanan yönetmelik uyarınca 18 Ekim 2022’de seçim kararı aldı. 24 Aralık 2022 tarihinde yapılan seçimin Noel Bayramı’na denk getirilmesi Rum toplumunda tepkilere yol açmıştı. Vakıf yönetimi tarafından oluşturulan seçim tertip heyeti ayrıca, Agni Küçüknikolaidis’in 3 vakfın yönetim kurulunda yeraldığı, Eleni Karamiti’nin Yunanistan Başkonsolosluğu çalışanı ve istihbarat çalışanı olduğu iddiası, Vasili Nikolar’ın da yüksek rütbeli din adamı olması gerekçesiyle rakip listenin düşürülmesine, seçimde sadece mevcut başkanı Dimitri Karakaş’ın başkanlığındaki listenin yer almasına karar vermişti. Sandık sadece Büyükada’da kuruldu, böylece 358 seçmenin bulunduğu İstanbul 1. Bölgede sadece 52 seçmen oy kullanabildi.

2023’te seçim tekrarlanmış ancak iptal edilmişti

Seçimin ardından Vakıflar 2. Bölge Müdürlüğü’ne 41 şikayet dilekçesi teslim edildi. Dilekçeleri inceleyen Müdürlük, 2022’deki seçimin iptaline ve 9 Nisan 2023’te seçimin yenilenmesine karar verdi. Kadıköy ve Büyükada’da sandıkların kurulduğu yeni seçimde Sava Kotam, Eleni Karamiti, Evangelia Şarlak gibi isimlerin yer aldığı liste kazandı. Kazanan listeye, 24 Nisan 2023’te mazbata verildi. Seçimin yenilenmesine karşı Dimitri Karakaş’ın yürütmeyi durdurma istemiyle İstanbul 4. İdare Mahkemesi’ne yaptığı başvuru reddedildi. Ancak Bölge İdare Mahkemesi, Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün yetkisinin sadece seçimin kanun ve yönetmeliğe uygun yapılıp yapılmadığı ile sınırlı olduğunu belirterek bu kez yeni seçim işlemi için yürütmeyi durdurma kararı verdi ve 24 Aralık 2022’teki seçimin geçerli olduğunu belirtti. Rakip liste bu kez Adalar Asliye Hukuk Mahkemesi’ne 2022’deki seçimin iptali için dava açtı.

Seçim mevzuata uygun değil

Mahkeme 18 Mart’taki duruşmasında, bilirkişi raporuna atıfta bulunarak tespit edilen aykırılıklar nedeniyle 24 Aralık 2022’de yapılan seçimin mevzuata uygun olmadığına ve iptal edilmesi gerektiğine hükmetti, Mahkeme ayrıca 9 Nisan 2023’te yapılan seçimin geçerliliğinin de ortadan kalktığı hükmüne vardı. Davalı Dimitri Karakaş için istinaf yolu açık.

Avukatlar Nihan Nişancı ve Selina Doğan, Agos’a yaptığı açıklamada, yönetmeliğin seçim sürecinde ortaya çıkan eksiklikleri göstermesi bakımından bilirkişi raporunda yer alan tespitlerin önemli olduğunu belirttiler. Nişancı ve Doğan şöyle konuştu:

“Yargılama süreci önce idare mahkemesinde, daha sonra Adalar Asliye Hukuk Mahkemesi’nde devam etmiş ve yaklaşık üç buçuk yıl sürmüştür. Nihayetinde mahkeme, söz konusu işlemlerin Cemaat Vakıfları Seçim Yönetmeliği’ne aykırı olduğu gerekçesiyle davanın kabulüne ve seçimin iptaline karar vermiştir.

Karşı tarafın istinaf kanun yoluna başvurma hakkı bulunduğundan karar henüz kesinleşmiş değildir. Bununla birlikte, mevcut yönetmeliğin seçim süreci boyunca ortaya çıkan eksikliklerini göstermesi bakımından, özellikle dosyaya sunulan bilirkişi raporundaki tespitleri önemli buluyoruz.”

