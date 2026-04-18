ERMENİSTAN CUMHURİYETİ MİLLET MECLİSİ BAŞKANI PATRİKHANEYİ ZİYARET ETTİ

İstanbul’da gerçekleştirilen Uluslararası diplomatik toplantılar vesilesiyle şehrimizde bulunan Ermenistan Cumhuriyeti Millet Meclisi Başkanı Sayın Alen Simonyan, 18 Nisan 2026 Cumartesi günü saat 11.00’de heyetiyle birlikte Türkiye Ermenileri Patrikhanesi’ne ziyarette bulunmayı arzu etmiştir. Sayın Simonyan’ın arzusu doğrultusunda, Türkiye Ermenileri Patriği Kadasetli Sahak II Hazretleri, kendisini Patrikhane resmî makamında kabul etmiştir.

Görüşme sırasında Patrik Hazretleri, son bir yıl içerisinde Ermeni Kilisesi ile Ermenistan hükümeti arasında yaşanan ve yarar sağlamayan gerginliklere değinerek, gerek kendisinin gerekse Ermeni Kilisesi mensuplarının endişelerini dile getirmiş; yakın gelecekte Ana Taht Kutsal Eçmiadzin Makamı ile Ermenistan Cumhuriyeti hükumeti arasındaki yararsız gerginliklerin son bulmasını, uzlaşı ve dayanışmanın yeniden tesis edilmesini temenni etmiştir.

Ruhani Önderimiz ayrıca, Türkiye ile Ermenistan arasındaki ilişkilerin sağlıklı biçimde gelişmesinin önemini vurgulamış; gelecekte diplomatik ilişkilerin kurulması ve güçlendirilmesinin, bölge halklarının barış içinde birlikte yaşaması ve ortak gelişimi adına umut verici olacağını belirtmiştir.

Patrik Hazretleri, saygıdeğer konuğuna kamu yararına yönelik çalışmalarında başarı dileklerini iletmiştir.

Sayın Alen Simonyan ayrıca İstanbul Ermeni basınının temsilcileriyle özel bir görüşme gerçekleştirme arzusunu ifade etmiş; söz konusu görüşme Patrikhane Salonunda yapılmıştır.

Kaynak։ ՊատրիարքութիւնՀայոց – Ermeni Patrikligi