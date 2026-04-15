İzmir’de tarihi eser operasyonu: 203 eser eke geçirildi!

İzmir’in Kınık ilçesinde kaçakçılık suçlarının önlenmesine yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda Roma, Helenistik ve Bizans dönemlerine ait çok sayıda tarihi eser ele geçirilirken, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Kınık Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü Aliağa Kaçakçılık Suçları Büro Amirliği ekipleri tarafından tarihi eser kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışma yürütüldü.

Bu kapsamda 11 Nisan tarihinde Kınık ilçesinde belirlenen adreslerde arama yapıldı. Gerçekleştirilen aramalarda Roma, Helenistik ve Bizans dönemlerine ait olduğu değerlendirilen 190 adet sikke, 10 adet obje ve 3 adet demir haç ele geçirildi.

Ekipler ayrıca tarihi eser aramasında kullanıldığı tespit edilen 1 adet metal arama dedektörüne de el koydu. Operasyon kapsamında yakalanan bir şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Sabah Gazetesi