Atina dayatmayı sürdürüyor! Batı Trakya’da müftü gerginliği

Yunanistan’ın İskeçe ve Gümülcine’ye yeni müftü atama girişimi, Batı Trakya’da 41 yıllık “atanmış-seçilmiş” krizini yeniden alevlendirdi. Türk azınlık ve Ankara, Lozan’a aykırılık vurgusu yaparken Atina ise dini azınlık tezinde ısrar ediyor.

Batı Trakya’da, 41 yıldır süren, Yunan devletinin “atanmış” müftüleriyle, Türk azınlığın “seçilmiş” müftüleri sorunu tekrar alevlendi. Atina’nın son olarak İskeçe ve Gümülcine’de yeni müftü ataması yapmak için harekete geçmesi, Ankara-Atina hattını gerdi. Yunan devleti 1985 yılından bu yana, Türk azınlığın kendi seçtiği müftülerini tanımayarak, kendisi atama yapıyor. Türk azınlık ise atanmışları tanımayıp kendi müftüsünü seçmeyi sürdürüyor.

‘AİHM KARARINI TANIMADILAR’

Son gelişmeleri Hürriyet’e değerlendiren Gümülcine Müftüsü İbrahim Şerif, 36 yıldır Yunanistan’ın bu tavrı ile mücadele ettiğini belirterek, “Onların tayin kararı bizi etkilemiyor” dedi. “Şu ana kadar 25-30 defa hakkımda çeşitli sebeplerle dava açtılar. AİHM tarafından verilen, ‘makama iade edilmem’ kararı hâlâ tanınmadı” diyen Şerif, Yunanistan’ın Lozan Anlaşması’nın müftülerin seçimini öngörmediği tezine karşı, “Lozan’ın tutanaklarına baksınlar. 1913 yılında Balkan Savaşını bitiren Atina Anlaşması’nda müftülerin oyla seçilmesi öngörülüyor” ifadelerini kullandı.

‘HAKKIMIZI İSTİYORUZ’

Batı Trakya’daki müftülük sorununun bir “hukuk tanımazlık sorunu” olduğunu belirten İskeçe Müftüsü Mustafa Trampa ise “Talebimiz çok basit. İstanbul’daki Rum azınlığına kendi vakıflarını, eğitim kurumlarını ve dini kurumlarını yönetme hakkı veriliyor. İster Ruhban Okulu’nun açılışı olsun isterse başka bir meselede, her ne konuşuluyor ve görüşülüyor ise Batı Trakya Türk Azınlığı bunun karşılığını bekliyor” diye konuştu.

‘SEBEBİ TÜRK KORKUSU’

Batı Trakya Türk azınlığının Dostluk Eşitlik ve Barış Partisi (DEB) Genel Başkanı Çiğdem Asafoğlu ise “Bu dayatmanın sebebi Türk korkusu” diyerek Atina’nın tutumunun “Yunanistan’ın dış politikasının bel kemiğini oluşturan Türkofobiden” kaynaklandığını savundu: “Demokrasinin beşiği olduğunu iddia eden bir ülkede, bir azınlığın en temel dini hakkının idari kararlarla gasp edilmesi izahı mümkün olmayan bir çelişki. Atina yönetimi, yükselen haklı feryadımıza kulak tıkamak yerine diyalog yolunu seçmeli ve bu hatadan derhal dönmeli.”

