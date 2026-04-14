Cezayir’de Papa Leo’nun ziyareti sırasında 2 intihar saldırısı düzenlendi

By Gavin Blackburn

Saldırılar ile yoğun güvenlik altında yürütülen Papa ziyareti arasında henüz doğrudan bir bağlantı kurulmadı.

Katoliklerin ruhani lideri Papa Leo’nun Cezayir’e gerçekleştirdiği tarihi ziyaretin başladığı pazartesi günü, başkent yakınlarındaki bir kentte iki ayrı saldırı meydana geldi. Konuya yakın bir kaynak ve AFP haber ajansı tarafından doğrulanan görüntüler, saldırıların boyutunu gözler önüne serdi.

Salı günü AFP’ye konuşan bir kaynak, başkentin yaklaşık 45 kilometre güneybatısındaki Blida kentinde yaşanan olaylarla ilgili şu bilgileri verdi: “Dün öğleden sonra Blida’da terör niteliği taşıyan iki güvenlik olayı yaşandı. İki intihar bombacısı kendilerini havaya uçurarak hayatını kaybetti.”

AFP tarafından doğrulanan video kayıtlarında, Blida sokaklarında iki cesedin olduğu görülüyor. Videolar, Papa’nın başkente varışından birkaç saat sonra yayınlanırken, görüntülerin tam olarak ne zaman kaydedildiği henüz netlik kazanmadı.

Pazartesi günü Cezayir’e ayak basan Amerikalı Papa, bu ülkeyi ziyaret eden ilk Papa olarak tarihe geçti. Dört Afrika ülkesini kapsayan turun ilk durağı olan Cezayir’deki temaslar, son derece sıkı güvenlik önlemleri altında gerçekleştiriliyor.

Papa Leo, Annaba’daki Küçük Yoksul Rahibeler Bakımevi’ni ziyaret ediyor, 14 Nisan 2026. AP Photo

Cezayir ordusu, ülkenin 1992-2002 yılları arasındaki iç savaş döneminden bu yana varlığını sürdüren silahlı gruplara yönelik operasyonlarda, “terörist” olarak adlandırdıkları şahısların etkisiz hale getirildiğini veya yakalandığını düzenli olarak kamuoyuna duyuruyor.

Buna rağmen, ülkede silahlı gruplar tarafından düzenlenen saldırı ve bombalama eylemleri artık oldukça nadir görülüyor. Cezayir’de kayıtlara geçen son intihar saldırısı, Şubat 2020’de gerçekleşmişti. Ülkenin güneyinde, Mali sınırı yakınlarındaki bir askeri üssü hedef alan ve bir askerin yaşamını yitirmesine neden olan o saldırıyı, Irak Şam İslam Devleti (IŞİD) üstlenmişti.

Afrika Birliği, salı günü yaptığı ilk açıklamada, “çifte saldırı girişimi” olarak nitelendirdiği olayı kınasa da kısa süre sonra bu beyanını geri çekti. Birliğin sözcüsü Nuur Mohamud Sheekh, geri adım atma gerekçesi olarak, saldırıya dair bilgilerin henüz “resmi kaynaklarca doğrulanmamış” olmasını gösterdi.

Cezayirli yetkililer ise söz konusu olayla ilgili herhangi bir doğrulama yapmadığı gibi, Afrika Birliği’nin daha sonra resmi internet sitesi ve sosyal medya hesaplarından sildiği açıklama hakkında da yorum yapmaktan kaçındı.

Afrika Birliği’nin yayından kaldırılan orijinal metninde, Komisyon Başkanı Mahmoud Ali Youssouf’un şu ifadelerine yer verilmişti: “13 Nisan 2026 tarihinde Blida’da meydana gelen çifte saldırıyı mümkün olan en güçlü ifadelerle kınıyorum.”

Öte yandan ordu tarafından mart ayında yapılan açıklamada, ülkenin doğusunda, Tunus sınırı yakınlarında gerçekleştirilen bir operasyonda yedi silahlı militanın etkisiz hale getirildiği ve üç askerin hayatını kaybettiği bildirilmişti.

