Pavlos III (Emil Shimoun Nona), Keldani Patriği seçildi

Büyük bir sevinç ve derin bir şükranla duyuruyoruz:



Kutsal Ruh’un rehberliğinde toplanan Sinod’un kararıyla, Keldani Katolik Kilisesi’nin yeni Patriği olarak Kadasetli ve Mutlu Dünya Keldanileri Patriği Pavlos III (Emil Shimoun Nona) seçilmiştir.



Bu mübarek ve tarihi anda Rabbimize hamd ediyor; yeni Patrik’imizin Kilisemizi iman, bilgelik ve sevgiyle yönetmesi için dua ediyoruz. Tüm imanlılara birleştirici bir baba ve sadık bir çoban olmasını diliyoruz. Keldani Katolik Kilisesi olarak, bağlılığımızı arz eder, dualarımızla yanında olduğumuzu bildiririz.



Rab kendisini korusun ve hizmetini bereketlendirsin.

