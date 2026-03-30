SURİYE’DE HIRİSTİYAN BÖLGESİNE SALDIRI

“Saldırganlar hesap versin”

Suriye’de Hıristiyanların yoğun olarak yaşadığı Sukaylabiyah kasabasında, 27 Mart Cuma akşamı silahlı bir grubun halka ateş açarak saldırı düzenlediği bildirildi. Kasaba halkı saldırıya ilişkin protesto eylemi gerçekleştirdi, “Olayda yer alan güvenlik güçlerinin hesap vermesini ve mal hasarı için tazminat talep ediyoruz” açıklaması yapıldı. Yunanistan Dışişleri Bakanlığı, Suriye’deki Patriklikler ve sivil toplum kuruluşları da saldırıyı kınadı.

Suriye’nin Hama kırsalındaki Sukaylabiyah kasabasında yaşayan Hıristiyanlar, 27 Mart Cuma akşamı saldırıya uğradı.

Sukaylabiyah’da yaşayan ve güvenlik nedeniyle ismini vermek istemeyen bir Hıristiyan’ın, olayla ilgili SyriacPress’e verdiği bilgiler şöyle: “Olay, Kalaat el-Madik isimli yerleşim yerinden motosikletlerle gelen iki kişinin, şehirdeki El-Meşvar Caddesi’nde Hıristiyan kadınlara tacizde bulunmasıyla başladı. Bu durum saldırganlarla bölgedeki gençler arasında bir çatışmaya yol açtı. Saldırganlardan birinin el bombası göstererek çevredekileri tehdit ettiği, ardından olay yerinden kaçtıkları belirtildi. Daha sonra güvenlik devriyeleri eşliğinde geri dönen saldırganların gençleri hedef göstermesi üzerine birkaç genç, gözaltına alındı.

Ardından kim olduğu belirli olmayan kalabalık silahlı bir grup, şehre girerek ateş açtı, halkı ölümle tehdit etti, dükkânlara ve yoldan geçen araçlara saldırdı, esnafı işyerlerini kapatmaya zorladı. Grup üyelerinden bazıları, evlere girmeye çalıştı. Tanıklara göre tüm bu yaşananlar, güvenlik güçlerinin gözü önünde gerçekleşti. Güvenlik güçleri olayları durdurmak veya saldırganları tutuklamak için herhangi bir müdahalede bulunmadı.

Dört genç gözaltına alındı

Gece yarısına gelindiğinde, güvenlik güçleri hâlâ durumu kontrol altına alamamış ve Sukaylabiyah’a giden yolları kapatmamıştı. Düzen ancak Karnaz ve Hemto kırsalı başta olmak üzere çevre bölgelerden takviye birliklerin gelmesiyle kısmen sağlanabildi. Ancak güvenlik güçleri saldırganlar yerine Sukaylabiyah’tan dört genci gözaltına aldı. Saat yaklaşık 01.00 ile 03.30 arasında, kasaba halkı bir oturma eylemi gerçekleştirdi ve bu eylem sonucunda gözaltındaki dört kişi serbest bırakıldı.”

SyriacPress’e konuşan başka bir kaynak ise Sukaylabiyah ile Kalaat el-Madik arasında bir uzlaşı sağlandığı yönündeki haberlerin doğru olmadığını belirtti. Aynı kaynak, kasaba halkının öfke ve memnuniyetsizliğini göstermek amacıyla üç günlük genel grev ilan ettiğini ve dükkânların kapalı tutulacağını ifade etti. Kaynak ayrıca saldırı sonucunda çok sayıda kişinin ağır yaralandığını ve bunun münferit bir olay olmadığını vurguladı. Son 10 gün içinde Sukaylabiyah’da benzer olayların yaşandığı, bu saldırıların yalnızca Kalaat el-Madik’ten değil, diğer çevre bölgelerden de geldiği belirtildi.

Ayrıca kimi işyerlerine ve kasaba halkına yönelik saldırıların sürdüğü, saldırılarda can kaybı yaşanmadığı paylaşıldı.

Saldırı protesto edildi

After last nights violent events against Christians in Suqaylabiyah, Syria, and reports of a reconciliation agreement between Christian clergy and Sunni tribal leaders from neighboring areas, residents of the predominantly Christian town today held a protest.

They raised banners… pic.twitter.com/2BrsuH2nRC — SyriacPress (@SyriacPress) March 28, 2026

28 Mart Cumartesi günü ise çoğunluğu Hıristiyanlardan oluşan kasabanın sakinleri, saldırıyı protesto etti. Kitle, Suriye’deki Hıristiyanlara yönelik sistematikleşen saldırılar karşısında kilisenin sessizliğine karşı kamuoyunda duyulan öfkeyi dile getirmek ve uzlaşma raporlarını reddetmek amacıyla, “Tek renkli orduya hayır”, “Olayda yer alan güvenlik güçlerinin hesap vermesini ve mal hasarı için tazminat talep ediyoruz” ve “Kutsal yerlerin kirletilmesine hayır” şeklinde sloganlar ile pankartlar açtı. Kitle daha sonra yürüyüş yaptı.

Patrikler toplantı yaptı

Patriarchs in Syria:

“We condemn what occurred in Al-Suqaylibiyah and pray for peace and stability in Syria”



Damascus, March 29, 2026



His Beatitude John X, Patriarch of Antioch and All the East of the Greek Orthodox Church;

— Mor Aphrem II (@MorAphremII) March 29, 2026

Sivil toplum kuruluşları, siyasi partiler ve pek çok kesimden saldırıya ilişkin tepkiler geldi. Suriye’deki Hıristiyan patrikler de konuya ilişkin bir toplantı yaparak, X hesabından yazılı bir açıklama yayınladı. Açıklamada şu ifadeler kullanıldı: “Antakya ve Tüm Doğu Rum Ortodoks Kilisesi Patriği Yuhanna X, Antakya ve Tüm Doğu Süryani Ortodoks Kilisesi Patriği Mor Iğnatiyus Aphrem II ve Antakya ve Tüm Doğu Melkit Rum Katolik Kilisesi Patriği Youssef Absi, Şam’daki Rum Ortodoks Patrikhanesi’nde bir araya geldi.

Toplantı, son gelişmeleri gözden geçirmeye ayrıldı. Özellikle Hama kırsalındaki El-Sukaylabiyah kentinde yaşanan olaylar ile genel olarak Suriye’deki durum ve özel olarak Hıristiyanların durumu ele alındı. Patrikler, Suriye’nin karşı karşıya olduğu zorlukları derin bir kaygı ve güçlü bir sorumluluk duygusuyla ele aldı. Bu zorlukların, ülkedeki Müslüman ve Hıristiyan vatandaşlar arasındaki birlikte yaşamı tehdit ettiğini ifade ettiler. Güvenlik ve istikrarın korunması ve tüm vatandaşların istisnasız onurunun güvence altına alınması için kontrolsüz silahların yayılmasının engellenmesinin önemini vurguladılar. Bunun, vatandaşlık ilkeleri, hak ve görevlerde eşitlik ve hem bireysel hem de kamusal özgürlüklere saygı temelinde gerçekleştirilmesi gerektiğini belirttiler.

Yaklaşan dini bayramlar vesilesiyle Patrikler, cemaatlerine kutsama ve tebriklerini iletti; kutlamaların yalnızca kiliselerde yapılacak dualarla sınırlı tutulması yönünde talimat verdiler. Patrikler ayrıca Suriye, Lübnan ve tüm dünya için barış dileğiyle dua ettiler.”

Yunanistan Dışişleri Bakanlığı’ndan açıklama

Hibya Haber Ajansı’nın haberine göre ise Yunanistan Dışişleri Bakanlığı, Suriye’de ağırlıklı olarak Rum Ortodoksların yaşadığı Sukaylabiyah kentindeki gelişmeleri endişeyle takip ettiklerini duyurdu. Bakanlık açıklamasında, Suriye hükümetinin kentte meydana gelen olaylarla ilgili başlattığı soruşturmaya dikkati çekti ve sürecin hızla uygulanmasını talep etti.

Yunanistan, tüm Suriyelilerin dini veya etnik köken gözetilmeksizin haklarının korunacağı barışçıl ve kapsayıcı bir geçiş süreci çağrısını yineledi. Açıklamada ayrıca Hıristiyanların Suriye toplumunun tarihsel ve ayrılmaz bir parçası olduğu vurgulandı. Yunanistan, Suriye’nin iyileşme sürecini desteklemeye hazır olduklarını belirterek soruşturma sonuçlarını bekleyeceklerini ifade etti.

“Şiddet yaklaşımında endişe verici bir tırmanışı yansıtıyor”

Lübnan’daki Süryani Evrensel Birlik Partisi’nin (USUP) yaptığı açıklamada da, saldırıların “Suriye’de Hıristiyanları ve tüm azınlıkları hedef alan, IŞİD benzeri dışlayıcı bir ideolojinin izlerini taşıyan şiddet yaklaşımında endişe verici bir tırmanışı yansıttığı” ifade edildi. USUP yaşananların, “belirgin Hıristiyan kimliğine sahip bölgelere yönelik tekrarlanan saldırılar zincirinden ayrı düşünülemeyeceğini” vurgulayarak, “hesap verilebilirliğin açık bir şekilde yokluğuna” dikkat çekti.

Açıklamada ayrıca saldırganlara karşı cezasızlık eleştirildi, bu ihlâllerin gerçek bir caydırıcılık olmadan devam etmesinin, “tehlikeli bir şekilde mezhepsel çatışmaya sürüklenme riskini doğurduğunu ve çoğulculuk ile birlikte yaşama dayalı Suriye’nin toplumsal dokusunun geriye kalanını tehdit ettiği” belirtildi. USUP, Suriye’deki Hıristiyanlar ve tüm azınlıklar için uluslararası denetim altında acil ve etkili koruma sağlanması çağrısında bulundu. Parti ayrıca Sukaylabiyah’taki olaylar ve diğer saldırılar hakkında şeffaf ve bağımsız soruşturmalar yürütülmesini talep etti ve olaya karışan herkesin hesap vermesi gerektiğini vurguladı.

Parti, Suriye makamlarına vatandaşları koruma sorumluluklarını üstlenmeleri ve her türlü ihmal ya da olası iş birliğine son vermeleri çağrısında bulundu. USUP son olarak, “Uluslararası toplumun sessizliği artık kabul edilemez; gerçek adımlar atılmaması bu suçlara dolaylı ortaklık anlamına gelir” dedi.

https://www.agos.com.tr/tr/haber/saldirganlar-hesap-versin-39970