İsfahan’daki bombardımanda bir İranlı Ermeni de öldü

ABD ve İsrail’in İran’a yönelik devam eden saldırılarında ilk Ermeni can kaybı kayıtlara geçti. İran’da yayın yapan Ermeni gazetesi Alik’in Genel Yayın Yönetmeni Aram Şahnazaryan’ın Zartonk Media’ya doğruladığı bilgiye göre, İsfahan’ın tarihi Yeni Culfa bölgesinden Hovhannes Simonyan adlı Ermeni yurttaş, 26 Mart’taki ağır bombardıman sırasında ofisinde yaşamını yitirdi.

Şahnazaryan, hayatını kaybeden Simonyan’ın İran vatandaşı olduğunu belirtirken, yaşına ve mesleğine dair detayların henüz netleşmediğini ifade etti.

İranlı yetkililerin açıklamalarına göre, başkent Tahran’ın güneyindeki İsfahan’da sivil yerleşim alanına düzenlenen ABD-İsrail saldırısında 26 kişi hayatını kaybetti. İsfahan Valiliği’ne dayandırılan yarı resmi Fars Haber Ajansı’nın verileri, kurbanların yarısından fazlasını yedisi kadın ve yedisi çocuk olmak üzere sivillerin oluşturduğunu gösteriyor.

Şu aşamada, Surp Amenapırgiç (Vank) Katedrali, diğer kiliseler, eski okul binaları, başpiskoposluk ikametgahı, kütüphane ve Matenadaran da dahil olmak üzere Yeni Culfa Ermeni toplumunun kültürel mirasının herhangi bir hasar görüp görmediğini tespit etmek zorluğunu koruyor. Ancak bugüne dek ulaşan raporlarda, bu tarihi alanların doğrudan etkilendiğine dair herhangi bir bulgu yer almıyor.

İsfahan’ın Yeni Culfa bölgesi, Ermenistan dışındaki en eski Ermeni topluluklarından birine ev sahipliği yapıyor. Bölge, 17. yüzyılın başlarında Şah I. Abbas’ın 150 bin Ermeni’yi Nahcivan’daki Culfa’dan zorla göç ettirmesiyle kurulmuştu.

28 Şubat 2026’da başlayan ve 28 gündür aralıksız devam eden ABD-İsrail saldırıları, neredeyse bir aylık bir askeri operasyona dönüşmüş durumda. Çatışmalar, yalnızca İran topraklarına yönelik doğrudan bombardımanlarla sınırlı kalmayıp, İran’ın misilleme amaçlı füze ve insansız hava aracı atışları ile Ortadoğu geneline yayılan daha geniş çaplı bir askeri tırmanışı da beraberinde getiriyor.

