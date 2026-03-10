Keldani Patriği Louis Raphael Sako istifa etti

Haber: Marta Sömek

Keldani Katolik Kilisesi Patriği Louis Raphael Sako, görevinden kendi isteğiyle istifa ettiğini ve kararın Papa 14. Leo tarafından kabul edildiğini açıkladı. 13 yıl boyunca zor koşullar altında görevini yaptığını söyleyen Patrik, “Kendimi sessizce duaya, yazmaya ve sade bir hizmete adayacağım” dedi.

Keldani Katolik Kilisesi Patriği Louis Raphael Sako, Patriklik sitesinde yayınlanan bir basın basın metni ile görevinden istifa ettiğini açıkladı. Patriğin açıklamasında, istifa kararının Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo tarafından kabul edildiği, kamuoyu ile de 10 Mart günü paylaşıldığı bilgisi yer aldı.

Patrik açıklamasında, “İki yıl önce, 75 yaşıma girdiğimde istifamı sunmayı düşünmeye başlamıştım ve bu konuyu merhum Papa Francis ile zaten görüşmüştüm. Ancak kendisi görevde kalmam için beni teşvik etti. Dün sabah, 9 Mart 2026’da, tam bir özgürlük içinde istifamı Papa Leo XIV Hazretleri’ne sunmaya karar verdim; böylece kendimi sessizce duaya, yazmaya ve sade bir hizmete adayabileceğim. Kendisi bunu kabul etti ve resmi olarak bugün, 10 Mart’ta öğle saatlerinde duyurulmasını talep ettim” diye belirtti.

Patrik Louis Raphael Sako, “Herhangi bir yanlış yoruma mahal vermemek için şunu teyit ediyorum: Hiç kimse beni bunu yapmaya zorlamadı; aksine, istifayı kendi isteğimle talep ettim” dedi.

Patrik, açıklamasının devamında şunları paylaştı:

“Keldani Kilisesi’ni son derece zor koşullar ve büyük zorluklar altında yönettim. Kurumlarının birliğini korudum ve onu savunmak, Iraklıların ve Hıristiyanların haklarını korumak için hiçbir çabadan kaçınmadım; hem ülke içinde hem de dışında tutum aldım ve varlık gösterdim. Patrik olarak geçirdiğim 13 yıl, sevgi dolu ruhani hizmet, yakın takip ve olgunlaşma yıllarıydı.

Tanrı’ya bana bahşettiği sevgi lütfu için şükrediyorum; bana birçok insanın gözünde sevgi kazandırdı ve güzel anlarla beni kutsadı. Ayrıca aileme ve Musul’da rahip, Kerkük’te piskopos ve Bağdat’ta Patrik olarak birlikte yaşadığım kişilere özel teşekkürlerimi sunuyorum. Onlar gerçekten benim gerçek ailemdi ve kendilerine minnettarım.

Özellikle yardımcılarıma, Ekselansları Piskopos Basilios Yaldo’ya, sekreter İkhlas Maqdasi’ye, Bağdat’taki rahiplere ve Patrikhane personeline teşekkür etmek isterim. Onları dualarımda unutmayacağım. Ayrıca incitmiş olabileceğim herkesten içtenlikle özür diliyorum.

Bu zor zamanlarda Keldani Katolik Kilisesi’nin liderliğinin sağlam bir teolojik kültüre, cesarete ve bilgelik sahibi bir patriğe emanet edilmesini umuyorum; yenilenmeye, açıklığa ve diyaloğa inanan, aynı zamanda mizah duygusuna sahip birine. Ona saygı göstereceğim ve çalışmalarına asla müdahale etmeyeceğim.

Tanrı’nın kendi Kilisesi’ne sahip çıkacağından eminim.

Henüz rahipken vasiyetimi yazdım ve bunu birkaç kez yeniledim. 52 yıllık rahiplik hizmetim boyunca maaşlarımdan biriktirdiğim yaklaşık 40 milyon Irak dinarı, beş bin ABD doları ve beş bin Euroya sahibim. Ayrıca Musul’daki aile evimizin satışından bana düşen bir miktar daha bulunmaktadır. Bir evim ya da arabam yok; ancak gerçek zenginliğim adanmış hizmetim ve yayınladığım 45 kitap ile çok sayıda makaledir.

Beni dualarınızda hatırlayın.”

https://www.gazetesabro.org/2026/03/10/keldani-patrigi-louis-raphael-sakoistifa-etti/