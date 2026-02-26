Sergiler, atölyeler ve müzik: Hantibum Mart boyunca İstanbul’da

Yesayan Derneği, bu sene ikinci kez düzenleyeceği Hantibum Festivali’nin programını duyurdu. 1–29 Mart tarihleri arasında İstanbul’un farklı mekânlarında gerçekleştirilecek etkinlikler; konser, sergi, atölye, film gösterimi ve söyleşilerden oluşan kapsamlı bir içerik sunuyor.

Yesayan Derneği, Ermeni toplumunun çeşitli kurumlarıyla birlikte düzenlediği “Hantibum” (Buluşma) Festivali’nin ikinci yıl programını duyurdu. 1–29 Mart tarihleri arasında İstanbul’un farklı mekânlarında gerçekleştirilecek etkinlikler; konser, sergi, atölye, film gösterimi ve söyleşilerden oluşan kapsamlı bir içerik sunuyor. Program, kültür ve sanat üretimlerinin yanı sıra dil, edebiyat ve toplumsal hafıza başlıklarına da odaklanacak.

1 Mart’ta Yegişe S. Stepanyan Ermeni Kilisesi Salonu’ndaki “Danslarla Buluşma” etkinliğiyle başlayacak festival kapsamında 3 Mart’ta Tütün Deposu’nda “Meydan – Çağdaş Ermeni Sanatçılar Karma Sergisi”nin açılışı yapılacak. Sergi 31 Mart’a kadar ziyaret edilebilecek.

Mart boyunca konserler, gösterimler ve atölyeler

Etkinlik takviminde konserler, film gösterimleri, edebiyat buluşmaları ve atölyeler yer alıyor. 6 Mart’ta Roxy Changir’de Collectif Medz Bazar sahne alacak. 10 Mart’ta ise Karga’da, 2021’den bu yana Erivan’da dikkat çeken Hogh ve Arthur Aleq’in etno-elektronik projesi Hoğ Artun – Live Set dinleyiciyle buluşacak. İkili, Sergei Parajanov’un 100. doğum yılına ithaf edilen “Narın Rengi” filmi için besteledikleri müziğin ardından, enstrümantal elektronik öğelerle geleneksel Ermeni müziğini bir araya getiren çalışmalarını sürdürüyor.

27 Mart’ta Pera Müzesi’nde Serge Avedikian’ın filmleri gösterilecek, ardından bir söyleşi düzenlenecek. 28 Mart’ta ise İKSV Salon’da Haig Yazdjian Quartet konseri gerçekleştirilecek.

Program kapsamında Ermeni edebiyatından okumalar, Batı Ermenicesi gezisi, doğaçlama ve dans atölyeleri ile çocuklara ve gençlere yönelik etkinlikler de bulunuyor. Lerna Babikyan’ın yürüteceği “Ermeni Alfabesi ile Dans” atölyesi 28 Mart 2026 saat 11.00’de ÇAKstüdyo’da düzenlenecek. Çocuklara yönelik tasarlanan atölyede katılımcılar, bir aya yayılan süreçte Ermeni alfabesinin harflerini öğrenerek bu harfleri beden aracılığıyla mekâna taşımayı deneyimleyecek.

Etkinlikler; Beyoğlu Üç Horan Ermeni Kilisesi Narogyan Salonu, Surp Haç Tıbrevank Ermeni Lisesi, Pera Müzesi, Aras Yayıncılık ve çeşitli Ermeni okulları dâhil olmak üzere farklı mekânlarda düzenlenecek. Ayrıntılı programa ve katılım koşullarına Yesayan Derneği’nin internet sitesi üzerinden ulaşılabiliyor.

https://www.agos.com.tr/tr/haber/sergiler-atolyeler-ve-muzik-hantibum-mart-boyunca-istanbulda-39579