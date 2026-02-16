Katolikos hakkında kamu davası açıldı

Ermenistan Başsavcılığı, Avusturya’da yapılması planlanan episkoposlar meclisi toplantısından günler önce, Tüm Ermeniler Katolikosu II. Karekin hakkında cezai kovuşturma başlattı ve ülkeden çıkışını yasakladı. Avukatına göre bu adım, kilisenin uluslararası toplantısını engellemeye yönelik bir girişim.

Ermenistan’da bir süredir devam eden hükümet kilise arasındaki kriz, yeni bir aşamaya geldi. Ermenistan Başsavcılığı, Tüm Ermeniler Katolikos’u II. Karakin hakkında cezai kovuşturma başlattığını duyurdu. Kilisenin avukatı Ara Zohrabyan Cumartesi günü yaptığı açıklamada, savcıların Katolikos’u, Masis (Masyatsotn) piskoposluğunun eski ruhani önderi Episkopos Gevorg Saroyan ile ilgili bir mahkeme kararının uygulanmasını engellemekle suçlayan bir dava açtığını belirtti. Avukat Zohrabyan, bu kovuşturma ile Katolikos’a seyahat yasağı getirildiğini ve bunun 16-19 Şubat tarihleri arasındaki meclis toplantısını bozma girişimi olduğunu söyledi.

Başsavcılık ayrıntı vermeyi reddetti

Dava, Episkopos Saroyan’ın görevden alınmasına dayanıyor. Kutsal Eçmiadzin Ana Makamı’ndan yapılan açıklamaya göre, Katolikos II. Karekin 10 Ocak’ta yetkiyi kötüye kullanma, görev ihmali ve ruhban sınıfı üzerinde iddia edilen baskıları gerekçe göstererek Saroyan’ı piskoposluk önderliği görevinden almıştı. Katolikos’un istifasını isteyen ve Başbakan Nikol Paşinyan ile görüşen bir grup episkopos arasında yer alan Saroyan, karara mahkemede itiraz etti ve geçici olarak görevine iade edilmesini öngören bir karar aldırdı.

Müfettişler, Kilise’nin Yüksek Ruhani Konsey üyelerinin bu kararın uygulanmasını engellediğini iddia ediyor. 31 Ocak’ta birkaç kıdemli din adamı sanık olarak çağrıldı ve ülkeden çıkışları yasaklandı. Bu durum onların Avusturya’daki toplantıya katılmalarını fiilen engellemiş oldu.

Hukuk uzmanları, Ermenistan’da birçok mahkeme kararının yıllarca uygulanmadığına dikkat çekerek, Saroyan ile ilgili kararın alışılmadık bir aceleyle infaz edilmesini ve soruşturmanın hızını sorguluyor.

Viyana merkezli Avrupa Dini Özgürlük Forumu (FOREF Europe) bu ayın başlarında yaptığı açıklamada, kıdemli din adamlarına yönelik adımların Ermeni Apostolik Kilisesi’nin iç işlerine “sistematik müdahale” anlamına geldiğini ve anayasal dini özgürlük garantilerini tehdit ettiğini belirtti.

Bu gelişmeler, Başbakan Nikol Paşinyan ile Kilise arasında giderek genişleyen bir çatışma ortamında yaşanıyor. Geçtiğimiz yıl boyunca Paşinyan, Katolikos II. Karekin’in meşruiyetini açıkça sorguladı ve istifasını istedi; yasal işlemlerin kurumun kendisini değil, iddia edilen suç teşkil eden davranışları hedef aldığında ısrar etti.

Eleştirmenler, tedbirlerin kapsamı ve zamanlamasının yurtdışında planlanan bir episkoposlar toplantısından günler önce getirilen seyahat yasakları dahil, kilise yönetimine siyasi müdahale görüntüsü yarattığını savunuyor. Hükümet yetkilileri ise statüsü ne olursa olsun mahkeme kararlarının uygulanması gerektiğini söylüyor.

Katolikos’a yönelik ceza davası, kıdemli din adamlarına yönelik daha önceki kovuşturmaları izliyor. Şu anda en az 11 din adamı ya hapiste, ya gözaltında ya da cezai kovuşturmayla karşı karşıya. Şirak Bölgesi Episkopos’u Mikayel Acapahyan iki yıl hapis cezasına çarptırıldı, Başepiskopos Bagrat Galstanyan ise Yerevan’da tutuklu yargılanıyor. Yetkililer ayrıca Kutsal Eçmiadzin Ana Makamı Divan Başkanı Başepiskopos Arşak Haçatryan’ı diğer kıdemli din adamlarıyla birlikte tutukladı ve sanık olarak çağrılıp seyahat yasağı konulan altı episkopos ve bir rahip hakkında cezai işlem başlattı.

Kutsal Eçmiadzin Ana Makamı, Katolikos II. Karekin’e yönelik cezai işlemleri ve Ermenistan’dan ayrılmasını yasaklayan kararı kınayarak, tedbirleri “temelsiz ve yasadışı” ve siyasi güdümlü olarak nitelendirdi. Kilise yaptığı açıklamada, yetkilileri iç işlerine anayasaya aykırı müdahalede bulunmakla suçladı ve bu eylemlerin Katolikos’un ruhani görevlerini engellerken milyonlarca inananı ve Kilise’nin tarihi rolünü hiçe saydığını belirtti. Eçmiadzin, savcıları Katolikos’u, Yüksek Ruhani Konsey üyesi altı episkoposu ve sekreterini hedef alan kararları derhal gözden geçirmeye çağırdı ve bu adımların toplumsal bölünmeleri derinleştirme ve ülkenin itibarını zedeleme riski taşıdığı konusunda uyardı.

(Civilnet)

