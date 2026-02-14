Dr. İkna Sarıaslan hayatını kaybetti

İstanbul Ermeni edebiyatının son yazarlarından ve bir süredir sağlık sorunları yaşayan 81 yaşındaki Dr. İkna Sarıaslan yaşamını yitirdi.

Cenaze törenine dair detayların yakın bir tarihte paylaşılacağı belirtildi.

Nor Marmara gazetesinde görev alan Sarıaslan, aynı zamanda PEN Yazarlar Derneği’nin de Onur Kurulu Asil Üyesi’ydi.

1945 yılında İstanbul’da doğan İkna Sarıaslan, Çağdaş İstanbul Ermeni edebiyatının önemli şairlerinden biri olarak anılıyordu.

S. Joseph Fransız Okulu’ndan mezun olduktan sonra yüksek öğrenimine İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nde devam eden Sarıaslan, şiir yazmaya erken yaşta başlamıştı.

1962’de Sarkis Boğosyan Şiir Ödülü’nü kazandı. İlk kitabını 1974 tarihinde “Lo” başlığı ile yayınlandı, kitap AGBU (Ermeni Hayırseverler Genel Birliği) Alek Manukyan Edebi Ödülü’ne seçildi.

Sarıaslan, Türkiye ve Ermenistan’daki yazarlar birliğinin yanı sıra Uluslararası PEN Derneği’ne de üyeydi. Türkçe dilinde de eserler veren Sarıaslan’ın şiirleri 14 dile tercüme edildi, farklı antolojilerde ve ders kitaplarında yer aldı.

Sarıaslan’ın, ‘Günbatımında Todori’ şiiri, Bercuhi Berberyan’ın yönetiminde Berberyan Kumpanyası tarafından sahneye uyarlandı. Günbatımında Todori tiyatrocu Boğos Çalgıcıoğlu’nun tek kişilik performansıyla, ilk kez 27 Mart 2008’de İstanbul’daki Getronagan Lisesi’nden Yetişenler Derneği’nde sahnelendi.

Sarıaslan’ın Aras Yayıncılık’tan çıkan ‘Kuyner Hedker’ [Renkler İzler] isimli kitabı bulunuyor.

Agos olarak Sarıaslan ve Marmara ailesine başsağlığı diliyoruz.

