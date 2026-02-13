Osmanlı ve Sovyetlerin bile veremediği kadar zarar veriyorsunuz

Diasporanın önemli yedi isminin birlikte yazdıkları açık mektupta, kilise ve devlet arasındaki kriz nedeniyle dünyanın çeşitli yerlerine yayılmış Ermenilerin Ermenistan’la bağlarının kopma riskiyle karşı karşıya olduğunu ve bundan vazgeçilmesi gerektiğini söyledi.





Ermeni diasporası liderleri, hükümetin Ermeni Apostolik Kilisesi (Eçmiadzin) ile olan çatışmasındaki tutumunun, dünya çapındaki Ermenilerle olan bağlara “Osmanlı İmparatorluğu veya Sovyetler Birliği’nin bile yapamadığı” kadar zarar verme riski taşıdığı konusunda uyardı.

Diasporada yaşayan Ermenilerin önde gelen isimlerinden yedisinin kaleme aldığı ve Perşembe günü yayınlanan açık mektupta, “Ermeni hükümetinin yaklaşımının, kasıtlı olmasa bile, diaspora ile ilişkisini koparma riskini taşıdığını; bunun Osmanlı İmparatorluğu veya Sovyetler Birliği’nin bile başaramadığı bir şey olduğunu” belirtildi.

Mektup Moderna’nın kurucu ortaklarından Noubar Afeyan; Amerika Ermeni Meclisi’nin eski başkanı Anthony Barsamian; İngiliz-Ermeni cerrah ve İngiltere Lordlar Kamarası üyesi Denham Lordu Ara Darzi; UCLA doktoru ve hayırsever Eric Esrailian; iş insanı Vatche Manoukian; Fransız finansçı Joseph Oughourlian ve Ermeni Genel Hayırseverler Birliği’nin eski başkanı Berge Setrakian’ın tarafından yazıldı.

Samvel Karapetyan

Diasporanın mektubu, Başbakan Nikol Paşinyan hükümeti ile Katolikos II. Karekin liderliğindeki Ermeni Apostolik Kilisesi arasında tırmanan gerilimlerin ortasında geldi. Son aylarda, üst düzey din adamlarını hedef alan yasal işlemler ve hükümet yetkililerinin Kilise’ye yönelik sert eleştirileriyle birlikte anlaşmazlık daha da şiddetlenmişti.

Mektupta, “Son zamanlarda Ermenistan’da süregelen siyasi anlaşmazlıklar -Ermeni Hükümeti liderleri ile Ermeni Apostolik Kilisesi liderleri arasındaki artan çatışma da dahil olmak üzere- hükümetin kilise liderini görevden alma talepleriyle doruk noktasına ulaştı” denildi.

Mektubun imzacıları, Katolikos’un kilise yönetmeliklerine uygun olarak seçildiğini ve herhangi bir görevden alma işleminin devlet baskısı altında değil, kilise yapıları içinde gerçekleşmesi gerektiğini söyledi.

Açıklamada ayrıca din adamlarına karşı açılan ceza davalarına ve Rus-Ermeni iş insanı Samvel Karapetyan’ın hapse atılmasına da dikkat çekildi. Açıklamada, “Bazı başpiskoposlar siyasi açıklamalar yapmakla suçlanarak hapse atıldı ve önemli bir Rus-Ermeni hayırsever ve iş insanı, kilisenin tutumuna kamuoyu önünde destek verdiği için hapse konuldu” denildi.

Viyana’daki toplantı

Mektupta, Kilisenin iç sorunları ele almak üzere topladığı ve 17-19 Şubat tarihlerinde Viyana’da yapılması planlanan “Kutsal piskoposlar toplantısı”na dikkat çekildi.

İmzacılar, “Kilise daha önce Viyana’da piskoposlar toplantısı düzenlenmesi çağrısında bulunmuştu. Ne yazık ki, hükümetin birkaç piskoposa, toplantıya katılmak için ülkeden çıkmalarını yasaklayan yasal bildirimler gönderdiği bildiriliyor” diye yazdı.

Ocak ayında Ermeni yetkililer, Şubat ortasında Viyana’da yapılacak toplantı öncesinde birçok piskoposa seyahat yasağı getirerek, planlanan toplantıya katılmalarını engelledi. Toplantının ardından, “Kilisenin en yüksek yönetim organı ve yalnızca bu organ Katolikos’u seçer” olarak tanımlanan Ulusal Kilise Meclisi’nin bir oturumunun yapılması bekleniyordu.

İmza sahipleri, “Kilisenin sürekli gelişim ve reform için kendi kendini yönetmesi hayati önem taşımaktadır” diyerek, tüm anlaşmazlıkların kilise yönetim yapıları içinde çözülmesi çağrısında bulundu.

Diaspora boyutu

Diaspora liderleri, hükümet ve kilise arasındaki çatışmayı, küresel sonuçları olan bir mesele olarak ele aldı. Ermenistan’ın MS 301’de Hıristiyanlığı benimsemesini ve Kilise’nin 1915 Soykırımı sonrasında ve Sovyet yönetimi sırasında oynadığı rolü örnek göstererek, bu kurumun uzun zamandır Ermeni kimliğinin merkezinde yer aldığını savunuyorlar.

Mektupta, “Soykırımdan sonraki dönemde halkın hayatta kalmasına ve yeniden canlanmasına yardımcı olan Kilise’dir. Ermeni ruhunu yeniden diriltmeye yardımcı olan Kilise’dir ve dünyaya dağılmış kadim bir ulusun gelişmesi için de aynı Kilise’ye ihtiyaç vardır” denildi.

Ermenistan’da yaklaşık 3 milyon, diasporada ise tahmini 7 milyon Ermeni yaşadığı göz önüne alındığında, imza sahipleri, Kilise’yi etkileyen eylemlerin ülke sınırlarının çok ötesinde yankı bulduğunu belirtiyor.

“Ermeni Kilisesi, Ermenistan dışında yaşayan Ermenilerin büyük çoğunluğu da dahil olmak üzere tüm Ermenilere manevi bağ sunuyor. Bu nedenle, Kilisenin yönetimine veya faaliyetlerine yönelik herhangi bir saldırı veya müdahale, dünyanın dört bir yanındaki Ermenileri doğrudan etkiler” diye yazdılar.

Mektup şu sözlerle son buldu: “Ermenistan tarihinde kritik bir dönüm noktasında. Ermenistan’da kilise ve devlet arasındaki iç bölünmelerin dünyaya yayılmış Ermeni ulusunu daha da zayıflatmasına izin vermenin zamanı değil. Aksine, Ermeni devleti, Ermeni kilisesi ve Ermeni diasporasının yeni bir barış ve refah çağına doğru ilerleyebilmesi için bu iç krizi yatıştırmanın zamanıdır.”

https://www.agos.com.tr/tr/haber/osmanli-ve-sovyetlerin-bile-veremedigi-kadar-zarar-veriyorsunuz-39468