Ermeni toplumunda nüfus erimesi devam ediyor: 527 vefat, 183 vaftiz

Türkiye Ermeni toplumunda ekonomik krizin yanı sıra nüfus sayısının her yıl azalması gündemdeki yerini koruyor. Türkiye Ermeni Patrikliği’nden elde ettiğimiz verilere göre, 2025 yılında 183 çocuk vaftiz olurken, 527 cenaze töreni yapıldı. Ücretsiz olarak yapılan cenaze törenlerinde de artış var. Kimi aileler cenaze törenlerinin masraflarını karşılamakta zorlandığı için kiliseler yerine mezarlık şapellerinde cenaze töreni düzenlemek durumunda kalıyor.

İşhan Erdinç

Türkiye Ermenileri Patrikliği, cenaze, vaftiz ve düğün törenlerine ilişkin verileri ilk olarak geçtiğimiz yıl kamuoyuna duyurmuştu. 2024 verilerine göre toplumda doğum sayısında düşüş yaşandığı, vefat sayısında ise artış yaşandığı görülmüştü. Bu tablo 2025 yılı verilerinde de tekrarlandı. 2025 yılında 183 çocuk vaftiz olurken, 527 cenaze töreni yapıldı. Patrikhane kaynakları, 2021-2025 tarihleri arası vaftiz ve cenaze sayılarını; geçtiğimiz yıl Ermeni toplumunda ücretsiz olarak yapılan düğün, cenaze, vaftiz ve ayin-i ruhani (hokehankist) törenlerine ilişkin verileri de paylaştı.

Buna göre 2021’de vaftiz töreni sayısı 276, 2022’de 271, 2023’te 237, 2024 ve 2025’te 183 olarak gerçekleşti. Cenaze törenleri veri alınarak hesaplanan vefatlar ise 2021’de 613 iken, 2022’de 593, 2023’te 565, 2024’te 547 ve 2025’te 527 olarak rapor edildi.

Patriklik makamı, düğün sayılarını 2022’de 132, 2023’te 101 ve 2024’te ise 85 olarak duyurmuştu. Bu sayılarda da önemli dir düşüş eğilimi gözlense de 2025 için düğün sayılarına dair bir veri paylaşılmadı.

Türkiye Ermeni toplumunda etkisini hissettiren ekonomik kriz, ücretsiz tören sayılarının artmasına da neden oldu. 2024’te 6 düğün ücretsiz yapılırken, 2025’te bu sayı 9’a yükseldi. 2024’te 62 vaftiz töreni ücretsiz yapılırken, 2025’te bu sayı 58’e doğru geriledi. 2024’te 68 vefat için ücretsiz cenaze töreni düzenlenirken, 2025’te ise 78 vefat için ücretsiz cenaze töreni düzenlendi. 2024’te 86 kişi için ücretsiz ayin-i ruhani töreni düzenlenmişti. 2025’te 103 kişi için ücretsiz ayin-i ruhani düzenlendi.

Kimi aileler cenaze törenlerinin masraflarını karşılamakta zorlandığı için kiliseler yerine mezarlık şapellerinde cenaze töreni düzenlemek durumunda kalıyor.

Vaftiz ve cenaze törenleri arasındaki büyük fark ise Türkiye Ermeni toplumundaki nüfus erimesinin sürdüğünü ve ne yazık ki kalıcı hale gelme eğiliminde olduğunu gösteriyor.

Patrik Maşalyan 2 Kasım 2025’te Feriköy Okulu için düzenlene sevgi sofrasında bu tabloya dikkat çekmiş ve “Giderek azalıyoruz, çoğalmıyoruz 10 binlere doğru yaklaşıyoruz, bir okulda 50 öğrenci gördüğümüzde kalabalık diyeceğiz. Nüfusu iyi anlamamız lazım, evlilikleri çoğaltamazsak hayatın gerçeğine katlanmak durumunda kalırız. Bu konuda pek ümidim yok” demişti. Türkiye Ermeni toplumunun yaklaşık 40 bin kişii civarında olduğu tahmin ediliyor.

https://www.agos.com.tr/tr/haber/ermeni-toplumunda-nufus-erimesi-devam-ediyor-527-vefat-183-vaftiz-39303