Artık iki rahibemiz var: Kuyr Hripsime

Rahibe adayı Sosi Terziyan, takdis töreniyle Rahibe (Kuyr) Hripsime adını aldı. Rahibe Terziyan ile birlikte Türkiye Ermenileri Patrikliği bünyesindeki rahibe sayısı ikiye yükseldi.
28 Ocak Çarşamba günü Kuzguncuk Surp Krikor Lusavoriç Kilisesi’nde yapılan Badarak ayinine Türkiye Ermenileri Patriği Sahak Maşalyan riyaset etti.
Peder Teotik Çetinkaya’nın yönettiği ayinde ilahiler Astdiyakos Ohannes Batar yönetimindeki muganniler tarafından seslendirildi.
Halkın ilgi gösterdiği ayinde Rahip Kaspar Garabedyan ve Peder Natan Arabyan da hazır bulundu.
Ayinde Patrik Maşalyan tarafından Sosi Terziyan’a rahibelik unvanı takdis edildi böylece Sosi Terziyan Rahibe Hripsime adını aldı.
Takdisin ardından Patrik Maşalyan vaaz verdi.
Kalfayan Rahibeler Birliği’nde Kayane Dulkadiryan bulunuyordu. Rahibe Hripsime ile birlikte böylece rahibe sayısı ikiye yükseldi.
