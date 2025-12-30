KADASETLİ PATRİK HAZRETLERİ’NİN DOĞUŞ YORTUSU MESAJI

“Doğuda O’nun yıldızını gördük ve O’na tapınmaya geldik.”

(Matta 2:2)

Yıllar geçiyor ve iki bin yıllık bu müjdeyi yeniden dile getirmenin derin tesellisini yaşıyoruz:

“KRİSDOS DZNAV YEV HAYDNETSAV” (“Mesih doğdu ve belirdi”).

Beytlehem’in taşlı vadilerinde yankılanan Meleklerin ilahisi, bu kez, dünyanın dört bir yanına dağılmış Kilisenin evlatlarının ezgileriyle birlikte yayılıyor:

“En yücelerde Tanrı’ya yücelik olsun, yeryüzünde O’nun hoşnut kaldığı insanlara esenlik olsun!

Çobanlar gibi biz de derin bir hayranlık içindeyiz; yüzlerimiz hem huşu hem sevinçle dolu. Sözcükler kendiliğinden dudaklarımızdan dökülüyor:

“Kurtarıcı doğdu.”

Bir kandilin loş ışığında, Meryem ve Yusuf ile birlikte evrenin Güneşi’ne şefkatle bakıyoruz. Yalnız değiliz; zamanla çember genişliyor. Tüm zamanlardan ve milletlerden, tüm dillerden ve ülkelerden büyük bir hac kafilesi ahıra doğru akıyor; güneşli bir ırmak gibi. Beytlehem mağarası artık küçük değil; duvarlar yıkılmış, doğudan batıya, güneyden kuzeye doğru tüm dünyaya yayılmış. Evet, Kutsal Bebek İsa tüm dünyayı kendi Beytlehem’i hâline getirmiş, yemliği ise çoktan tüm insanlığın atan kalbi olmuştur.

Beytlehem’deki Bebek biz Ermenileri çok erkenden selamladı ve iki bin yıl önce elçi olarak ilk aydınlatıcılarımız olan Aziz Tadeos ve Aziz Bartolomeos’u bize gönderdi. 301 yılında ise bizim prenslerimiz onu ziyarete geldiler; Esenlik Kralı’nın ayaklarını öperek, O’na Ermeni halkının altın, günnük ve mürünü sundular. Onlara yol gösteren yıldız, Ermeniler’in Aydınlatıcısı ve iman atası Aziz Krikor Lusavoriç oldu. Bu kez Kutsal Eçmiadzin ikinci Beytlehem oldu; Kurtarıcı, milletimiz için orada doğdu.

Peki bu Doğuş Yortusunda Kutsal Eçmiadzin’i neden derin bir hüzün ve karmaşık duygularla anıyoruz? Ana Taht Kutsal Eçmiadzin’e ve onun seçilmiş ve kutsanmış Katolikos’una yönelik saldırılar nereye kadar sürecek? Milletimizin birlik ve kutsallığının en güçlü simgesi olan bu makam ne zaman bize yeniden ilham verecek? Eçmiadzin’i saran politik sis ne zaman ve nasıl dağılacak?

Büyük ölçüde Ermenistan’daki iç politik sorunlardan kaynaklanan bu durum, diasporadaki Ermeniler için sadece uzaktan seyredilen, erişilmesi güç bir sorun gibi görünüyor. Ancak Tüm Ermeniler Katolikosu ve Katolikosluk makamı hakkında bizim de söyleyeceklerimiz ve yapacaklarımız olmalı. Bu sorun sadece Ermenistan sınırları içinde çözülemez. Ortaya çıkan ve gayet belirgin olan tablo tüm açıklığıyla görülmekte. Bu koşullar altında kilisenin bu sorununun Tüm Ermeniler Katolikosu Karekin II.Hazretleri de dahil olmak üzere din adamlarının ve siyasetçilerin bireysel veya grup halindeki teşebbüsleriyle çözümlenemeyeceği açıktır.

Görüşler çoktur, fakat bağlayıcı ve yetkili ses eksiktir. Bunun nedeni açıktır: Katolikos üzerinde kilise hukuku açısından tek yetkili organ, dünya Ermenilerinin ortak aklını ve iradesini temsil eden Ulusal Kilise Meclisidir. Dünyadaki Ermeni cemaatlerinin sivil ve ruhani temsilcilerinden oluşan Meclis bu tür sorunları çözüme kavuşturacak yetkiye sahiptir.

Bu acil soruna çözüm bulmak için Katolikos’u seçen, sivil ve ruhanilerden oluşmuş Ulusal Kilise Meclisi’nin derhâl toplanması yönünde Kudüs Patriği Kadasetli Başepiskopos Nurhan Manukyan’ın, çağrısına Biz de katılıyoruz. Aynı şekilde tüm episkoposlara ve sivil yöneticilere, Ulusal Kilise Meclisi’nin acilen toplanması için açık bir irade ortaya koymaları çağrısında bulunuyoruz.

Bu Doğuş Yortusunda, tüm kiliselerimizde en içten dualarımız Kutsal Eçmiadzin’in huzuru için yükselecek. İçinde bulunduğumuz durumu Efendimiz İsa Mesih’in kudretli ellerine almasını, günahlarımız nedeniyle oluşmuş derin yaraları sarmasını ve Kilisesi’ne yeniden kusursuz esenliğini bahşetmesini diliyoruz:

“Göksel Kral, Kiliseni sarsılmaz kıl.”

Beytlehem’in ışığını atalarımızdan miras aldık ve onu paha biçilmez bir emanet olarak çocuklarımıza bırakacağız. Şimdi gökyüzüne, Ermeni halkının temiz ve duru ruhunun gözleriyle bakma zamanıdır; Atalarımıza hayatta kalma ve varlığını sürdürme yollarını göstermiş olan Beytlehem yıldızını izleme ve onun bizi düşlerimize yönlendirmesine izin verme zamanıdır. İşte biz hazırız, buradayız; dualarımızla ve imanımızın tanıklığı olan haçımızı çıkararak 2026’nın tüm sürprizlerine ve zorluklarına “İmmanuel” olan Yüce Tanrı’ya sığınarak giriyoruz.

Noel’in bu bereketli dönemi, kış soğuğuna ve zor zamanlara rast gelse de, Efendimiz İsa Mesih’in parıldayan yıldızının ışığıyla yüreklerimizi ısıtıyor ve Tanrı’nın her zorluğumuzda bizimle olduğu umut ve güvencesiyle dolduruyor. Belki önümüzdeki günlerde, Noel’in teselli edici sıcaklığına en muhtaç olacağımız olaylarla karşılaşacağız. Ama Tanrı’ya şükürler olsun ki, bu yılın tüm sınavlarıyla yüzleşmemizi sağlayacak güçlü dayanaklarımız ve savunma silahlarımız var.

Yeni yılın eşiğinde hepinize en iyiyi ve en aydın günleri diliyorum: hayallerinizin gerçekleşmesi, başarı dolu zirvelere ulaşmanız ve sağlık dolu bir yaşamınız olsun diye dua ediyorum. Tanrının bereketi ve Noel coşkusu üzerinize insin; bu günlerde tüm dünyanın iyimserlikle atan kalbine biz de iştirak edelim. Melekler gökten insan oğullarının üzerine İlahi sevgi, kardeşlik, barış ve esenlik döksün.

MESİH DOĞDU VE BELİRDİ

MÜBAREKTİR ONUN BELİRİŞİ

Kutsal Doğuş Yortusu vesilesiyle, Mesih’ten bizlere miras kalan sevgiyle, Resuli kilisemizin tüm evlatlarını, Patrikliğimize bağlı episkoposları, rahipleri, pederleri, sargavakları, tıbirleri, Kalfayan Topluluğu rahibesini, Patrikliğimiz Mali Komisyonu, Patriklik Sosyal Yardım Komisyonu ve ona bağlı olarak hizmet veren alt komisyonları, Kadınlar Kolu ve Hay Menti Mentor Komisyonu üyelerini, Surp Pırgiç Hastanesi Vakfı yöneticilerini, Başhekimi’ni, tabiplerini ve hemşirelerini, cemaat ve kilise vakıflarımızın yöneticilerini, kadın kolları üyelerini, cemaat okullarımızın kurucu temsilcilerini, müdürlerini ve öğretmenlerini, yoksullara ve engellilere yardım kolları üyelerini, İstanbul’daki okullarımızın derneklerinin, spor kulüpleri ile hemşeriler derneklerinin, insanî yardım ve kültür kuruluşlarının üyelerini, basınımızın yazarlarını ve çalışanlarını, Patrikliğimizin, hayır ve eğitim kurumlarımızın hayırseverlerini, İstanbul, Anadolu ve Girit Adası’ndaki tüm imanlıları kutluyor ve hepsine mutlu bir Doğuş Yortusu dilerken, ruhanî, sosyal ve hayrî çalışmalarında başarılar diliyoruz.

Kutsal Doğuş Yortusu vesilesiyle Surp Eçmiyadzin, Kilikya ve Kudüs’teki tarihî Patriklik makamlarımız için de dua etmeyi sürdürüyoruz. Bayram coşkusu içersinde Tüm Ermeniler Katolikosu Kadasetli Karekin II. Hazretleri’ne derin saygılarımızı sunuyoruz. Kadasetli Katolikosumuz’dan ve Eçmiyadzin Rahipler topluluğundan Patriklik Makamı’nın bekası için dualarını sürdürmelerini rica ediyoruz.

Kadasetli Kilikya Katolikosu Aram I. Hazretleri’ni ve Saadetli Kudüs Patriği Nurhan I. Hazretleri’ni ve onlara bağlı tüm rahipleri, ayrıca tüm Kilise Önderleri’ni ve onlara bağlı din görevlilerini Mesih’teki sevgi ile selamlıyor, Kutsal Doğuş Yortusu’nu kutluyoruz.

Diaspora’da bulunan İstanbul, Tıbrevank, Getronagan, Esayan, ve Mıhitaryan Okulları Dernekleri’ne, yurtdışında yaşayan ve zor şartlarda gelenek ve göreneklerine sahip çıkmaya çalışan imanlı cemaat üyelerimize en içten sevgilerimizi gönderiyoruz.

Kutsal Doğuş Yortusu vesilesi ile başta Ermeni Katolik ve Protestan Kiliseleri olmak üzere tüm kardeş

Kiliseler’in ruhani önderlerini, din görevlilerini ve imanlı cemaatlerini de Mesih sevgisi ile kutluyoruz.

Tanrı’nın lütuf, sevgi ve kutsayan gücü hepimizle birlikte olsun. Amen.

KRİSTOS DZINAV YEV HAYDNETSAV. ORHNİYAL E HAYDNUTYUNIN KRİSTOSİ

MESİH DOĞDU VE BELİRDİ. MÜBAREKTİR ONUN BELİRİŞİ

Pederane sevgilerim ve Mesih’te dualarımla,

SAHAK II.

TÜRKİYE ERMENİLERİ PATRİĞİ

25 Aralık 2025

