Çizerimiz Ohannes Şaşkal’a Aziz Nesin Mizah ödülü

İzmir Mizah Festivali, 9. yılında İzmir’in Selçuk ilçesinde düzenlenecek. Efes Selçuk Belediyesi ve Kültürlerarası Sanat Derneği iş birliğiyle 20–23 Aralık 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilecek festival kapsamında Aziz Nesin Mizah Ödülleri beş sanatçıya verilecek. Ödül alan isimler arasında Agos gazetesi çizeri Ohannes Şaşkal da yer alıyor. Festivalin afişinde de Şaşkal’ın bir karikatürü var.

Ödül alan isimlerden biri de Agos gazetesi çizeri Ohannes Şaşkal. Ödüllerin diğer sahipleri ise yazar-çizer-yönetmen Gani Müjde, yönetmen Yüksel Aksu, karikatüristler Canol Kocagöz ve Kosovalı çizer Gani Sunduri. Üç çizerin karikatürlerinden oluşan bir serginin açılacağı törende Gani Müjde ile söyleşinin ardından KSD Yönetim Kurulu üyesi Bekir Yurdakul Aziz Nesin’e ilişkin anılar anlatacak.

20 Aralık Cumartesi günü Selçuk Efes Kent Belleği Merkezi’nde yapılacak açılış töreninde Efes-Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, Ali Nesin ve Kültürlerarası Sanat Derneği (KSD) Başkanı – Festival Direktörü Vecdi Sayar bu beş isme ödüllerini takdim edecek.

21 Aralık Pazar günü aynı mekanda yer alacak “Karikatürün İşlevi” başlıklı panelde Canol Kocagöz, Gani Sunduri, Menekşe Çam ve Ohannes Şaşkal yer alacak, panelin moderatörlüğünü karikatür tarihçisi ve festival danışmanı Turgut Çeviker üstlenecek. Panelin ardından, doğumlarının 100. yılında iki büyük komedyen, Münir Özkul ve Sadri Alışık anılacak ve yönetmen Yüksel Aksu ile ‘Sinemamızda Mizah’ üzerine bir söyleşi yapılacak. Söyleşinin ardından Aksu’nun yeni filmi ‘Bak Postacı Geliyor” filmi gösterilecek.

22 Aralık’ta Selçuk Kütüphanesi’nde Mustafa Yıldız’ın çocuklara yönelik karikatür atölyesi ve “Disiplinlerarası Mizah” temalı bir panel yer alacak. Vecdi Sayar’ın moderatörlüğünde, Doç. Dr. Banu Ayten Akın’ın ‘Tiyatroda Mizah’, Serhan Yedig’in ‘Müzikte Mizah’, Mehmet Aksoy’un ‘Görsel Sanatlarda Mizah’ konulu sunumlar yapacağı panelin ardından İlhan Selçuk’un 100. doğum, Çetin Altan’ın 10. ölüm yıldönümleri anısına “Basında Mizah” paneli düzenlenecek. Korcan Karar, Lütfü Dağtaş ve Nazım Alpman’ın konuşmacı olacağı panelde moderatörlüğü yazar Salim Çetin yapacak.

Festival, 23 Aralık akşamı Selçuk Efes Kent Belleği Merkezi’nde, yönetmen Ergin Orbey, yazar Sadık Şendil, besteci Melih Kibar, görüntü yönetmeni Kriton İlyadis ile oyuncular Münir Özkul, Adile Naşit, Ayşen Gruda, Tarık Akan, Halit Akçatepe, Nezahat Tanyeri, Hayri Esen, Saim Alpago, Tuncay Akça ve Selim Naşit Özcan’ı anmak amacıyla, bu yıl 50. yaşına basan sinemamızın unutulmaz güldürüsü “Bizim Aile”nin gösterimi ile sona erecek.

Tüm etkinlikleri ücretsiz olan festivalin afişinde Ohannes Şaşkal’ın bir karikatürü yer alıyor.

